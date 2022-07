Gnabry continuará en el Bayern hasta 2026

Redacción deportes, 16 jul. El internacional germano Serge Gnabry y el Bayern Múnich han acordado la ampliación de contrato del delantero hasta junio de 2026, informó el club bávaro este sábado en un comunicado.

Gnabry, de 27 años, llegó al Bayern hace cinco años procedente del Werder Bremen y se ha convertido desde entonces en uno de los jugadores claves del campeón alemán, con el que ha ganado cuatro Bundesligas, dos Copas, una Supercopa germana y la Europea, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, entre otros logros.

En total, ha participado en 171 partidos oficiales con el Bayern, en los que ha marcado 64 tantos.

Para Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, esta renovación "es una vez más una fuerte señal que un jugador como Serge Gnabry vea su futuro en el Bayern. Lo ha ganado todo aquí y se identifica tanto con el club que quiere dejar su huella en otros capítulos de la historia del club".

"Cuando tiene la pelota, es una delicia. Con él, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané y Jamal Musiala, el Bayern dispone de excelentes opciones en las bandas de ataque que son más que dignas de consideración en el fútbol internacional de alto nivel", apuntó.

Oliver Kahn, director general, consideró que Gnabry, "con su espectacular estilo de juego, es un jugador por el que los aficionados acuden al estadio". "Estamos contentos de haber ampliado su contrato y esperamos que siga siendo una parte importante de nuestro equipo. Serge llegó a Múnich con 22 años y aquí se ha convertido en un ganador de la Liga de Campeones y en un jugador internacional. Necesitamos jugadores internacionales de alto nivel como él para lograr nuestros grandes objetivos", aseveró el exguardameta.

Gnabry aseguró que había "pensado mucho" en lo que quiere como jugador para los próximos años y que llegó a una conclusión: "Quiero quedarme en el Bayern, volver a ganarlo todo aquí y vivir una experiencia, sobre todo, celebrar de nuevo el título de la Liga de Campeones, pero esta vez con nuestra afición. Es algo especial, porque puedo jugar aquí con mis amigos al más alto nivel. Desde luego, no lo viviría así en otro club. Quiero volver a vivir grandes momentos aquí, y no en otro lugar. El hambre de grandes títulos no va a desaparecer". EFE

