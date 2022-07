EL bate poderoso de Rodríguez y dominio de Kershaw brillaron en MLB

Redacción deportes, 16 jul. El dominicano Julio Rodríguez puso su sello en un nuevo triunfo para los Marineros, mientras los Orioles no pudieron seguir adelante con los dos batazos de vuelta completa del mexicano Ramón Urías, en una jornada donde Clayton Kershaw logró salir con una sonrisa, más no sucedió con el dominicano Sandy Alcántara, quien volvió a dominar pero no logró la victoria.

RANGERS 4-12 MARINEROS

El novato dominicano Julio Rodríguez disparó el primer grand slam de su carrera y produjo cinco anotaciones este viernes para guiar a los Marineros de Seattle a su décimo primer triunfo seguido al superar a los Rangers de Texas.

Con la victoria los Marineros mantienen la cadena de éxitos más larga de la actualidad en las Grandes Ligas y han sumado 14 triunfos en sus últimos 15 compromisos.

El venezolano Eugenio Suárez anotó y empujó una carrera por los ganadores.

Cory Seager y el dominicano Leody Taveras pegaron de cuadrangular por los Marineros.

RAYS 5-4 ORIOLES

El mexicano Ramón Urías pegó dos jonrones y remolcó tres carreras, pero no pudo evitar que los Orioles de Baltimore vieran frenada su racha de victorias consecutivas al caer frente a los Rays de Tampa Bay.

Christian Bethancourt pegó un palo que se fue por encima de la verja y produjo dos vueltas y el dominicano Francisco Mejía tuvo una anotación y remolcó una carrera para los Rays.

Antes de este viernes, los Orioles habían ganado 10 juegos sin derrotas.

MARLINS 1-2 FILIS

Darick Hall y J.T. Realmuto dispararon dobles productores de una carrera cada uno en el séptimo episodio y de esta manera definieron la victoria de los Filis de Filadelfia en su visita a los Marlins de Miami.

El abridor de los Filis, Kyle Gibson (5-3) lanzó seis entradas de una carrera, con cinco ponches, para lograr el triunfo.

El dominicano Sandy Alcántara (9-4) volvió registrar una salida de calidad por los Marlins, al recorrer ocho capítulos de dos carreras y 12 ponches, pero nuevamente fue víctima de su ofensiva que ha producido dos carreras o menos en sus últimas tres salidas, misma que este viernes solo anotó una vuelta.

ANGELINOS 1-9 DODGERS

El zurdo veterano Clayton Kershaw (7-2) mostró lo mejor de su repertorio y experiencia para lanzar ocho episodios inmaculados, en las que ponchó a seis rivales y cargó a los Dodgers de Los Ángeles sobre sus vecinos, los Angelinos.

Justin Turner remolcó cuatro carreras, mientras que Freddie Freeman y Hanser Alberto llevaron dos vueltas al plato cada uno para ser el soporte de la ofensiva de los Dodgers.

Brandon Marsh pegó un vuelacercas para producir la única carrera de los Angelinos en el encuentro.

ROCKIES 13-2 PIRATAS

El venezolano Germán Márquez (6-2) tiró 6.2 episodios de dos vueltas y registró cinco ponches para salir con la victoria en el duelo de picheo latino que escenificó frente al colombiano José Quintana (2-5), en el triunfo de los Rockies frente a los Piratas de Pittsburgh.

Brendan Rodgers empujó cuatro carreras y el venezolano Elías Díaz llevó tres anotaciones al marcador por los Rockies.

Quintana (2-5) fue tocado con seis carreras en cinco capítulos y ponchó a tres rivales para ser el derrotado.

YANQUIS 3-4 MEDIAS ROJAS

El arubeño Xander Bogaerts anotó la carrera de la ventaja en la décima entrada tras un lanzamiento descontrolado del relevista Michael King (6-2) y de esta manera los Medias Rojas de Boston vencieron a sus históricos rivales, los Yanquis de Nueva York.

El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón de dos carreras; y el puertorriqueño Christian Vázquez y el inicialista Bobby Dalbec mandaron la pelota fuera del parque sin nadie en los senderos por los Medias Rojas.

Giancarlo Stanton fletó un cuadrangular de tres carreras por los Yanquis.

AZULEJOS 8-1 REALES

El dominicano Teoscar Hernández y el antesalista Matt Chapman desaparecieron la pelota del parque e impulsaron tres vueltas cada uno para que los Azulejos de Toronto superaran a los Reales de Kansas City.

Alek Manoah (10-4) cumplió con los Azulejos al brindarles siete entradas de una anotación y pasó a seis bateadores para ganar el duelo de este viernes en Toronto.

El estelar diestro Zack Greinke (3-6) tomó la esférica por los Reales y fue atacado con cuatro carreras en cuatro episodios laborados.

NACIONALES 4-8 BRAV0S

El venezolano Orlando Arcia, Adam Duvall y Austin Riley le sacaron visa a la pelota y la mandaron fuera del parque para que los Bravos de Atlanta doblegaran a los Nacionales de Washington.

El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó una carrera y su compatriota William Contreras empujó una por los ganadores.

El dominicano Víctori Robles recolectó empujada y remolcada, su compatriota Juan Soto se fue en blanco y empujó una carrera por los Nacionales, mientras César Hernández también se quedó con anotada y una producida.

OTROS RESULTADOS

GUARDIANES 6-5 TIGRES

MELLIZOS 2-6 MEDIAS BLANCAS

ASTROS 1-5 ATLÉTICOS

CARDENALES 7-3 ROJOS

PADRES 5-3 DiamondbackS

GIGANTES 8-5 CERVECEROS. EFE

