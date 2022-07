Arnaus, “un poco frustrado” por su tarjeta, que se vio lastrada por el 'putt'

Redacción deportes, 16 jul. El golfista español Adri Arnaus lamentó los problemas que tuvo en el 'putt', que le llevaron a firmar una tarjeta de +1 en el tercer día del Abierto Británico y también en el acumulado de la competición.

“Sabía que las condiciones iban a ser bastante ideales, alrededor de -5 o -6 habría estado bien, pero al no aprovechar los primeros hoyos te sientes que vas forzando. No parecían caer los 'putts'”, comentó en la zona mixta del Old Course de St. Andrews.

Arnaus reconoció que tiene que “afinar” con el 'putter' de cara al último día del Abierto, al que, a pesar de todo, llega con buenas sensaciones.

“Por una parte, ha sido gratificante, creo que le pegué bastante bien a la bola, hubo un tramo en que me he sentido muy cómodo en la primera vuelta, pero fallamos varios 'putts' cortos y el 'bogey' del 10 no ha sido ideal. Aun así nos mantuvimos con esperanzas, pero parecía que no podía poner tres buenos golpes seguidos”, relató.

Por eso se mostró “un poco frustrado” en un recorrido que tuvo un 'bogey' en el 17, en el que la bola quedó en un hoyo pegada al muro y logró evitar un resultado peor.

“Me he dado cuenta de que hay que darle unas cuantas vueltas a este tipo de campos, a este igual algunas más, para saber cómo jugarlo. He sido un poco demasiado ambicioso y, desde el centro de la calle, hay que jugar a la izquierda de green sin pensarlo. Además igual he cogido el palo que no tocaba. Al final, un buen 'bogey'”, declaró. EFE

