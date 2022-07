Yaír Rodríguez: "Brian Ortega es un peleador peligroso"

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 15 jul. El luchador mexicano de la UFC Yair Rodríguez habló con EFE antes de su enfrentamiento ante el estadounidense Brian Ortega en la pelea estelar del evento UFC que se disputará este sábado en Elmont, Estados Unidos.

Es el último paso, bien lo sabe el ‘Pantera’ Rodríguez, antes de disputar la corona del peso pluma de la UFC. Con 29 años es una estrella en México e iza su bandera con orgullo en cada evento. Enfrente encontrará a un “peligroso” Brian Ortega que también busca otra oportunidad de medirse con Alexander Volkanovski.

El monarca de las 145 libras no parece tener rival tras apabullar a todos los contendientes que han tenido la osadía de retarle, incluido Ortega. El oriundo de Hidalgo del Parral es el nombre señalado en rojo y tiene ante sí la prueba definitiva: “Busco entregar mi corazón más que nada”.

Clasificado como el tercer mejor luchador de la división se está convirtiendo en todo un fenómeno gracias a su estilo y carisma dentro de la jaula. Viene de caer ante Max Holloway en una de las peleas del año y la que probablemente le ha consolidado como una estrella.

Brian Ortega es un luchador “duro y difícil”. Cerca estuvo de someter al campeón australiano en su último combate y es todo un depredador a ras de lona. Clasificado como el segundo mejor peso pluma también busca ser el próximo aspirante al título.

Pregunta. ¿Qué tal va la preparación? ¿Cómo se encuentra?

Respuesta. Me encuentro bien, listo y preparado. Ha sido una excelente preparación en cuanto a lo físico, técnico y táctico todo va en orden para poder hacer de esta una gran pelea.

P. ¿Con qué sensaciones afronta la pelea con Ortega, qué cree que le va a proponer?

R. Creo que es un peleador bastante agresivo, siempre va hacia el frente, creo que va a proponer mucha pelea de pie pero también va a intentar llevarme al suelo. Es un peleador bastante interesante, hay que tener mucho cuidado porque es bastante explosivo en las sumisiones y aprovecha cualquier error para tomar ventaja de su juego y hacer una sumisión, una guillotina, un triángulo... lo que sea. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo me acerco a él.

P. Recientemente hablaba de plantear de forma más madura las peleas y de minimizar los errores para no asumir riesgos: ¿Veremos un Yair Rodríguez más precavido ante Ortega?

R. Así es, voy a ser más precavido en esta pelea. Sé que Brian Ortega es un peleador bastante peligroso y sé que en algún resbalón o caída él podría aprovechar entonces tengo que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles.

P. Con el recuerdo de su última actuación todavía en la retina y sabiendo que Ortega es alguien que siempre va al frente, la pregunta es clara: ¿Veremos otra pelea tan espectacular cómo la anterior?

R. Es lo que se busca siempre obviamente, traer un espectáculo cada vez mejor que el anterior y espero que en esta ocasión no sea diferente. Busco entregar mi corazón más que nada, más que cualquier espectáculo que pueda llegar a ofrecer, y solamente espero que la gente disfrute más de mi próxima actuación.

P. Viene medirse con Holloway en una pelea muy igualada y Ortega lo pasó peor con él en el intercambio, las MMA no son matemáticas, pero: ¿Cree que la diferencia en el ‘striking’ cae muy de su lado?

R. No creo que esa diferencia se balancee tanto para mi lado, creo que Brian Ortega también es un peleador bastante peligroso de pie y, más que nada, hay que tener mucha precaución con sus sumisiones pero no me estoy dejando llevar solo por eso.

Sé que es un peleador bastante duro, difícil, lo he visto tirar golpes y patadas. Su primer arte marcial fue el ‘kick-boxing’ entonces es algo que no me va a despreocupado. Voy a tener cuidado con Brian Ortega en todos los sentidos.

P. ¿Ha preparado especialmente el suelo este campamento?

R. El énfasis ha estado en no dejarme caer al suelo y mantener la pelea de pie. En realidad, cuando es alguien tan experto como él en el suelo querer alcanzarlo tan solo en un par de meses sería algo que solamente estaría martillando mi cabeza. Obviamente traté de mejorar, técnica y defensivamente, pero más que nada es mantener la estrategia.

P. Recientemente comentaba que no ha mostrado su juego de suelo porque no se ha dado la oportunidad: ¿Ante Ortega es una buena ocasión para mostrarlo?

R. Creo que sería la peor ocasión para tratar de demostrar algo así en cuanto a mi nivel de suelo. Es una oportunidad para demostrar cuán bueno es mi ‘striking’ y sacarle ventaja a eso en lugar de estar tratando de jugar a su juego.

P. ¿Es seguro que una victoria con Ortega le daría la opción de ir a por el título?

R. Lo único seguro en esta vida es la muerte y no tenemos nada asegurado. La UFC solo me dijo que tenía una gran posibilidad entonces es a lo que estamos esperando pero siempre enfocados en la pelea del sábado.

P. ¿Pero en su fuero interno piensa que es el paso previo al cinturón?

R. Claro, ese es el paso (sonríe) pero primero, como te lo menciono, lo primero es ir a ganar esta pelea. No puedo estar hablando de la pelea cuando ni siquiera pasó esta. Vamos por pasos. Toda la gente está muy ansiosa, ya hay un campeón actual disfrutenlo que ya llegará quien le quite la corona. Por lo pronto, lo que tengo enfrente es la pelea de Brian Ortega este sábado y eso es todo lo que está en mi mano.

P.¿Le impresionó la actuación de Volkanovski? Usted conoce de primera mano las capacidades de Holloway.

R. Claro que sí, me impresionó mucho la actuación de Volkanovski, es un peleador muy bueno, un rival bastante duro, difícil de conectar, rápido, explosivo, inteligente, estratégico…Es un gran campeón.

P. ¿Qué supone para usted representar a México en la UFC además en una de las divisiones más competitivas de la compañía?

R. Representa mucho ser uno de los primeros mexicanos en estar dentro de esta compañía pero tampoco significa nada si no puedo lograr la meta mayor. Yo sé que he logrado muchas cosas pero todavía sigo en el camino para conseguir más y demostrar más dentro del octágono de la UFC y poder seguir representado, no solamente a los mexicanos, sino a todos los latinos.

P. ¿Cómo ve el panorama de las MMA en México?

R. Hemos llegado a un punto en el que las artes marciales en México se están haciendo más conocidas y creo que el deporte se va a ir haciendo más conocido conforme vayan pasando los años. México sin duda va a ser un exponente de las artes marciales mixtas, aún más en el futuro.EFE

