Wall Street cierra con claras subidas y el Dow Jones gana un 2,15 %

Nueva York, 15 jul. Wall Street cerró este viernes con claras subidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un 2,15 % tras conocerse unas cifras de gasto minorista en Estados Unidos mejores de lo esperado a pesar de los niveles récord de inflación.

Al cierre de la sesión, el Dow Jones sumó 658,09 puntos, hasta 31.288,26, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 1,92 % o 72,78 unidades, hasta 3.863,16, y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 1,79 % o 201,24 enteros, hasta 11.452,42.

Las fuertes subidas de hoy, que no evitaron que el parqué neoyorquino retrocediese en el conjunto de la semana, llegaron después de unos buenos datos de gasto minorista y de que se conociesen resultados mixtos de varios grandes bancos estadounidenses.

Las cifras de gasto de los consumidores se mantuvieron en junio a pesar de que la inflación se disparó hasta el 9,1 %, lo que hace pensar al mercado que la Reserva Federal (Fed) podrá optar por un enfoque más conservador en sus subidas de tipos de interés y aleja un poco los miedos a una posible recesión.

"No hablamos de recesión si se suman seis millones de empleos o con un gasto de consumidores que no mengua", dijo a The Wall Street Journal Brad McMillan, jefe de inversión de la firma Commonwealth Financial Network.

Los inversores también miraron con atención a los resultados de la gran banca, que por ahora están siendo desiguales, con cuentas decepcionantes para algunas entidades y mejores de lo esperado para otras.

Tras conocer ayer las cifras de JPMorgan Chase y Morgan Stanley, que se consideraron negativas, hoy fue el turno de Citigroup y de Wells Fargo.

El primero de ellos se disparó en bolsa más de un 13 % después de superar las expectativas de los analistas, a pesar de que sus beneficios se redujeron. Wells Fargo, que también vio cómo sus ganancias caían en los últimos meses, tuvo al igual una buena recepción a sus cuentas y subió más de un 6 %.

Las firmas financieras (3,51 %) lideraron las ganancias en un Wall Street donde todos los sectores terminaron en positivo, con subidas muy claras también para ámbitos como el sanitario (2,45 %) y el de servicios de comunicaciones (2,17 %).

Entre los treinta valores del Dow Jones, lideró las alzas UnitedHealth (5,44 %), que hoy anunció una sólida subida de sus beneficios durante el último trimestre.

También registraron importantes progresos JPMorgan Chase (4,58 %), American Express (4,40 %) o Goldman Sachs (4,36 %), mientras que únicamente Procter & Gamble terminó en rojo (-0,14 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 1,9 % y cerró en 97,59 dólares el barril, y al cierre de la sesión bursátil el oro avanzaba a 1.704 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 2,928 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,008. EFE

