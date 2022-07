UE propone nuevas sanciones a Rusia y corrige medidas anteriores

(Bloomberg) -- La Unión Europea propuso una nueva lista de sanciones dirigidas a Rusia por su invasión a Ucrania, así como acciones para endurecer los paquetes de sanciones previamente aprobados.

Las nuevas medidas, denominadas por el brazo ejecutivo del bloque como un paquete de “mantenimiento y alineación”, apuntan al oro ruso, introducen más restricciones comerciales sobre maquinaria y agregarían a más de 50 personas y entidades a la lista de sanciones, según personas familiarizadas con los planes.

“La brutal guerra de Rusia contra Ucrania continúa sin cesar”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado. “Por lo tanto, hoy proponemos endurecer las estrictas sanciones de la UE contra el Kremlin, aplicarlas de manera más efectiva y extenderlas hasta enero de 2023”.

Las propuestas incluirán aclaraciones y correcciones a medidas anteriores que pueden haber obstaculizado el flujo de exportaciones agrícolas y de alimentos de Rusia, dijeron las personas. La UE no ha sancionado directamente las exportaciones humanitarias y esenciales, pero algunos envíos pueden haber sido retrasados por operadores y empresas que sobrecumplieron las medidas del bloque.

“El paquete también reitera que las sanciones de la UE no se dirigen de ninguna manera al comercio de productos agrícolas entre terceros países y Rusia. Asimismo, el texto aclara el alcance exacto de algunas sanciones financieras y económicas”, se lee en el comunicado de la Comisión Europea.

Como parte de esas modificaciones, también se espera que la UE aclare que los puertos desde donde se envían dichos productos no están sancionados, dijo una de las personas.

El nuevo paquete de sanciones requiere el respaldo de todos los estados miembros y podría cambiar antes de que eso suceda. El objetivo es adoptar formalmente las medidas la próxima semana, dijeron las personas.

El bloque espera que el anuncio sirva como guía para ayudar a disipar cualquier duda y preocupación sobre el comercio esencial, ya que los precios de los alimentos se han disparado en todo el mundo, dijo una de las personas.

La UE también ha estado discutiendo el levantamiento de sanciones a un pequeño número de rusos por preocupaciones legales, informó Bloomberg el jueves.

