Supremo de Sri Lanka prohíbe la salida de hermanos del expresidente Rajapaksa

Colombo, 15 jul. La Corte Suprema de Sri Lanka emitió hoy una orden que impide salir del país a los hermanos del ex presidente de la nación Gotayaba Rajapaska, entre ellos su hermano mayor y expresidente Mahinda Rajapaksa, en paradero desconocido desde la revuelta popular de hace una semana que obligó a la renuncia del mandatario.

El ex presidente Mahinda Rajapaksa, que hizo de primer ministro durante gran parte del Gobierno de su hermano, el ex ministro de finanzas Basil Rajapaksa, y el ex gobernador del Banco Central Ajith Nivard Cabraal, tienen prohibido salir del país hasta el próximo 28 de julio por orden del máximo tribunal, confirmó a Efe un colaborador cercano al depuesto mandatario.

La decisión de la Corte Suprema, que se produce después de que Gotabaya logrará abandonar la nación en un vuelo militar, responde a un pedido de un conjunto de organizaciones, entre ellas Transparencia Internacional, para impedir que los hermanos Rajapaksa y algunos de sus aliados políticos abandonen el país sin rendir cuentas por la gestión de la crisis económica que vive desde hace meses Sri Lanka.

Basil Rajapaksa intentó sin éxito salir del país el pasado martes, después de que las autoridades aeroportuarias se negaron a ofrecerle asistencia en el área privada del aeropuerto de Colombo para subir a un avión.

Gotabaya sin embargo, haciendo uso de sus poderes presidenciales, salió el miércoles pasado en un avión de la Fuerza Aérea, en compañía únicamente de su esposa y dos guardaespaldas, con destino a Maldivas, desde donde abordó ayer otro vuelo a Singapur.

Tanto Basil como Mahinda se vieron obligados a dimitir de sus cargos el pasado mayo, presionados por las multitudinarias protestas que culpa a los hermanos Rajapaksa, que llegaron a ocupar al menos cuatro ministerios, la Presidencia, y el Despacho del primer ministro, de la severa crisis económica que atraviesa la nación.

La renuncia de Mahinda estuvo además marcada por una violenta jornada de enfrentamientos entre seguidores del Gobierno y opositores que se saldó con la muerte de ocho manifestantes y más de 200 heridos.

La orden de la Corte Suprema fue dictaminada el mismo día que el país celebra la dimisión de Gotabaya tras el éxito de una revuelta social de más de tres meses de protestas masivas.

Antes de abandonar el país el pasado miércoles, Rajapaksa delegó su poder en el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, quien tomó hoy posesión de su cargo de manera interina hasta que el Parlamento elija a un nuevo jefe del Estado.

La Cámara elegirá el próximo 20 de julio al nuevo presidente para dirigir de manera interina a la nación insular y hacer frente a la crisis económica de la nación, la peor desde su independencia del Imperio británico en 1948.

Desde hace meses, Sri Lanka sufre una profunda escasez de medicamentos, alimentos y combustible, provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales y el impacto en el turismo de los atentados de Pascua y la pandemia.

La formación de un nuevo Gobierno es fundamental para esta nación, que negocia actualmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de rescate que le permita restaurar la estabilidad fiscal. EFE

