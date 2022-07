Prometida de Khashoggi dice estar "decepcionada" por reunión de Biden y MBS

El Cairo, 15 jul. Hatice Cengiz, la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul, dijo hoy a Efe que se siente "triste y decepcionada" tras ver que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, al que la inteligencia estadounidense responsabiliza de su muerte.

"Me siento muy decepcionada y triste", indicó a Efe en una conversación telefónica, y añadió que pensaba que Biden tomaría otro camino diferente y no se encontraría con Bin Salmán, "pero no ha ocurrido así", señaló.

"Pero ya veremos lo que pasará en el futuro. Lucharemos hasta que la justicia prevalezca", concluyó.

El viaje de Biden a Arabia Saudí y su encuentro con Bin Salmán ha sido muy criticado dado que el mandatario estadounidense prometió en su campaña para la presidencia en 2020 que trataría a Arabia Saudí como un "paria" en la escena internacional, algo que parece ser un capítulo cerrado con el saludo con un choque de puños con el que cumplimentó hoy a Bin Salmán en la ciudad saudí de Yeda.

"Hola, POTUS, ¿es esta la rendición de cuentas que habías prometido por mi asesinato? La sangre de la siguiente víctima de MBS está en tus manos", tuiteó Cengiz ilustrándolo con la cuenta del fallecido Khashoggi con el título: "Lo que Jamal Khashoggi hubiera tuiteado hoy".

Se desconoce si Biden y Bin Salmán han tratado el tema de Khashoggi durante su reunión bilateral en el palacio real de Al Salam de Yeda.

Khashoggi, disidente que residía en Estados Unidos, entró en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018 para obtener la documentación que necesitaba para poder contraer matrimonio con Cengiz, pero nunca volvió a salir del edificio, ni hasta ahora hay rastros de los restos de su cuerpo.

El pasado 7 de abril, el tribunal turco que investigaba el asesinato del periodista decidió cerrar el caso y enviar el expediente a Arabia Saudí, por lo que se pone fin a una de las principales investigaciones para condenar a los culpables.

Esta corte estaba juzgando en ausencia a 26 ciudadanos saudíes, acusados de haber asesinado y hecho desaparecer el cadáver de Khashoggi.

La Fiscalía turca abrió hace dos años un juicio en ausencia contra 26 ciudadanos saudíes, mientras que Arabia Saudí cerró el caso en septiembre de 2020 tras condenar a ocho acusados, cinco de ellos a pena de muerte, que fue luego conmutada por 20 años de prisión. EFE

ijm-bpm/fpa