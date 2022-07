Platini no intentará volver a la FIFA o la UEFA y anuncia revancha legal

París, 15 jul. El exjugador y antiguo ejecutivo del fútbol Michel Platini afirmó este viernes que no intentará volver a la FIFA o la UEFA y anunció que ha iniciado acciones legales en Francia contra quienes quisieron destruirle

"No tengo ganas de volver a ese mundo", afirmó Platini en una entrevista con el canal televisivo LCI una semana después de ser absuelto por la Justicia suiza de un cargo de corrupción.

Explicó que ya no tiene intención de volver a presentarse a cargos en la FIFA, la UEFA o la Federación Francesa. "Se ha terminado", insistió.

A sus 67 años, la leyenda del fútbol francés que presidió la UEFA entre 2007 y 2015, lamentó que el caso judicial que le costó el puesto se ha extendido durante siete años y le ha dejado "una herida profunda".

El Tribunal Penal Federal absolvió el pasado día 8 al expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, y a Platini en un proceso por corrupción por un pago de dos millones de francos suizos (unos dos millones de euros al cambio actual) que el primero le hizo al segundo.

Platini aseguró no la absolución no le sorprendió: "Yo sé lo que he hecho, así que no fue una sorpresa para mi".

Por ello, indicó que no ha presentando una demanda en Francia para buscar determinar el origen de las acusaciones. "Intento ver cómo ha ocurrido esto y que no le pueda pasar a nadie más", explicó, aunque reconoció que busca "un poco de revancha". EFE

rcf/apa