Plácido Domingo reaparece en el Teatro Real de Madrid

Madrid, 15 jul. Después de tres años, el tenor español Plácido Domingo, de 81 años, reaparecerá el próximo domingo en el Teatro Real de Madrid, una vuelta expresamente organizada por Universal Festival Music, al margen de la programación regular del teatro, pero a un escenario "que ha significado mucho para mí a nivel profesional, pero sobre todo mucho emocionalmente".

"Tengo la fortuna de visitar muchas ciudades maravillosas, pero en ningún lugar me siento en casa como en Madrid", dijo este viernes en una entrevista el tenor.

El próximo 17 de julio, este madrileño, impulsor de la zarzuela y uno de los artistas más destacados del panorama operístico mundial, volverá a actuar en el Real, "un escenario que ha significado mucho para mí a nivel profesional, pero sobre todo mucho emocionalmente".

Una cita inscrita dentro del Universal Music Festival, impulsado por la multinacional del mismo nombre, que nada tiene que ver con la programación regular del Teatro Real.

Aún así, el tenor alberga la posibilidad de estar dentro de la programación regular del Real o de algún otro teatro lírico español. "Esto no depende de mí, pero claro que así lo espero con todo mi corazón", señala.

Es la primera vez el tenor actúa en este escenario tras el escándalo por las acusaciones por supuestos acosos sexuales. En mayo de 2020 él mismo canceló sus representaciones previstas en España.

Tras su última actuación en el Auditorio Nacional de Madrid, en una gala benéfica, la ministra española de Igualdad, Irene Montero, publicó el siguiente mensaje: "¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres?".

Y ante estas declaraciones, Domingo responde: "Debería preguntarlo al público (...) No he tenido contacto directo, pero me gustaría poder hablar con los que se ocupan hoy de la decisión que se tomó sobre mí hace más de dos años".

En el concierto del próximo domingo, le acompañará la diva búlgara Sonya Yoncheva (1981). "Es una de las más grandes sopranos de hoy, con una trayectoria artística extraordinaria".

El tenor recuerda que descubrió su talento escuchándola y dirigiéndola en 2010 en La Scala durante Operalia, "donde por supuesto ¡ganó el primer premio! Fue un verdadero descubrimiento y ya entonces se percibía algo muy especial".

En el repertorio ambos se prodigarán en Verdi, Massenet, Giordano. "Simplemente hemos elegido páginas famosas de nuestro repertorio y fragmentos que no habíamos hecho antes en el Teatro Real", adelanta.

A sus 81 años, Plácido Domingo no para. Actuó en el Starlite Marbella (Málaga) y también cantó para los damnificados de la guerra en Ucrania. "Esa noche en el teatro Colón (Buenos Aires) fue una experiencia que nunca olvidaré", asegura.

"La intolerancia engendra odio. La música es un instrumento de paz", subraya Domingo, quien asegura que "durante años grandes directores de orquesta han unido a profesores de orquesta israelíes y palestinos, no sin correr riesgos, para demostrar que la paz y la convivencia son posibles".

"El diálogo y la mediación son siempre el camino más difícil, pero creo que son los únicos que pueden dar buenos resultados, nada se consigue con la fuerza", añade.

Tras este concierto, el tenor tiene muchos compromisos. "A mi edad cada compromiso puede ser un reto conmigo mismo, pero de cada compromiso también saco mucha energía", concluye Domingo quien cuenta que "antes de llegar a la próxima temporada, tengo un verano ajetreado y unos días de vacaciones en familia". EFE

