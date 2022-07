Índice manufactura Nueva York sube por primera vez en tres meses

(Bloomberg) -- Un indicador de la actividad manufacturera del estado de Nueva York se expandió inesperadamente en julio por primera vez en tres meses, aunque una medida de la perspectiva de la industria se deterioró drásticamente a un mínimo de más de 21 años.

El índice de condiciones comerciales generales del Banco de la Reserva Federal de Nueva York subió a 11,1 desde menos 1,2, mostró un informe publicado el viernes. Una lectura por encima de cero indica crecimiento, y la cifra de julio superó todos los pronósticos de una encuesta de Bloomberg a economistas.

Al mismo tiempo, el índice de condiciones comerciales a seis meses de la Fed de Nueva York se desplomó más de 20 puntos a menos 6,2. Eso marcó la mayor contracción desde los ataques terroristas en septiembre de 2001.

Los datos sugieren que, si bien las restricciones de la oferta se están suavizando, la inflación al rojo vivo y los mayores costos de endeudamiento están generando preocupaciones sobre la demanda en los próximos meses y la posibilidad de una recesión. El informe es el primero de varias cifras de manufacturas de bancos regionales de la Fed que se publicarán en las próximas semanas.

El indicador de nuevos pedidos actuales de la Fed de Nueva York mejoró de 5,3 a 6,2, mientras que el índice de envíos creció más de 21 puntos a 25,3. Las medidas de empleo y de horas trabajadas continuaron expandiéndose, aunque a un ritmo más lento.

Mientras tanto, el índice de precios pagados se estabilizó junto con el indicador de precios recibidos del banco en niveles aún elevados.

Las expectativas se deterioraron debido a que las empresas se volvieron más pesimistas acerca de los pedidos y envíos. Anticipan una disminución de las horas trabajadas.

Nota Original:

New York Manufacturing Expands for First Time in Three Months

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.