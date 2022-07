El Gil Vicente ficha al uruguayo Juan Boselli

Lisboa, 15 jul. El delantero uruguayo Juan Manuel Boselli, que jugó la temporada pasada en el portugués Tondela, ha firmado por tres temporadas con el Gil Vicente.

La transferencia del jugador llega después de que el Gil Vicente pagara al Tondela la cláusula de rescisión del contrato.

"Estoy muy feliz de estar aquí. El año pasado cuando me enteré de esta posibilidad me alegré mucho, porque me di cuenta de que es un club muy organizado", dijo el jugador de 22 años en un vídeo de presentación divulgado por el Gil Vicente.

Durante su paso por el Tondela en la temporada pasada, el internacional sub-20 por Uruguay marcó ocho goles en 27 partidos.

El que fuera su club ha agradecido a Boselli en un comunicado la "profesionalidad" con la que marcó su presencia en el equipo y le desea "el mayor de los éxitos para el futuro".

El Tondela bajó a segunda división tras quedar penúltimo en la Liga, mientras que el Gil Vicente, que logró la quinta posición, accederá a las eliminatorias previas que dan el acceso a la Liga Conferencia. EFE

