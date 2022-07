Ayuda a Ucrania no va a hacerse a costa de proyectos de cooperación española

Naciones Unidas, 14 jul. Los proyectos de reconstrucción de Ucrania no van a suponer en ningún caso "detraer fondos de desarrollo" destinados a otras partes del mundo que siempre han sido prioritarios para la cooperación española, dijo hoy a Efe la secretaria de Estado de Cooperación, Pilar Cancela.

Cancela visitó los pasados días Washington, donde se reunió con organismos financieros multilaterales (el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos) y con la agencia estadounidense de desarrollo Usaid, antes de viajar a Nueva York para participar en el Foro político de alto nivel sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2020-2030.

La responsable de la cooperación española trajo varios mensajes: una apuesta decidida por el multilateralismo como único modo de resolver problemas que son globales, un énfasis en la perspectiva de género integral y un recordatorio de que España siempre tendrá puesto su foco en Latinoamérica.

"La UE se está planteando objetivos ambiciosos de reconstrucción en Ucrania, pero no podemos olvidarnos del resto de objetivos (...) No vamos a detraer fondos del desarrollo para destinarlos a Ucrania, nosotros tenemos compromisos en el Sahel, en América Latina, el norte de África, y no podemos renunciar a ellos", recordó.

También puso como ejemplo la situación en Afganistán -de la que tanto se hablaba antes de la guerra de Ucrania- o los campamentos saharuis; "no podemos olvidarnos de esos planteamientos", insistió.

La seguridad alimentaria mundial -puesta en riesgo por la guerra de Ucrania- y el acceso universal a las vacunas fueron otras de las cuestiones evocadas por la secretaria de Estado; en el primer caso, con especial preocupación en el Sahel, donde la falta de grano y fertilizantes hacen adivinar hambrunas a gran escala.

En el segundo caso, abogó por superar el modelo Covax y dotar a los países, principalmente los de Latinoamérica, de una mayor autonomía con dos estrategias: reforzar sus sistemas de atención primaria y fomentar la producción propia de vacunas contra la covid-19 y otros futuros virus.

Cancela dijo estar satisfecha de su gira y afirmó que el sistema de cooperación española "es muy reconocido", y ello pese a que el objetivo de dedicar el 0,7 % del PIB a las políticas de desarrollo se plantea ahora para 2030.

En este año, ese objetivo va a quedar en un 0,28 %, un porcentaje que -recordó- ha subido al menos dos centésimas con respecto a años anteriores.