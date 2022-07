Acciones avanzan ante menos apuestas por mayor alza de la Fed

(Bloomberg) -- El mercado bursátil se recuperó rápidamente al final de una semana vertiginosa cuando operadores redujeron sus apuestas por una mayor alza de la Reserva Federal en julio. La conclusión se deriva del análisis de una serie de resultados de Wall Street y la esperanza de ver señales de capitulación que pudieran preparar el escenario para una recuperación más sostenida.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,9% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 1,8%

El Dow Jones Industrial Average subió 2,1%

El índice MSCI World subió 1,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cedió 0,5%

El euro se apreció 0,6% a US$1,0083

La libra esterlina avanzó 0,4% a US$1,1868

El yen japonés avanzó 0,3% a 138,52 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos al 2,92%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó cinco puntos básicos al 1,13%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años disminuyó un punto básico al 2,09%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,8% a US$97,55 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,1% a US$1.703,60 la onza

