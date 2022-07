Rusia busca crear referencia nacional para el petróleo

(Bloomberg) -- El Gobierno de Rusia elaboró un plan para crear una referencia nacional para el petróleo el próximo año, en su intento de protegerse de los esfuerzos de Occidente por restringir el flujo de petrodólares al país.

Los principales ministerios rusos, los productores nacionales de petróleo y el banco central planean lanzar el comercio de petróleo en una plataforma nacional en octubre, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg News. Rusia trabajará para atraer a socios extranjeros para que compren petróleo, con el objetivo de lograr volúmenes de comercio suficientes para establecer una referencia de precios entre marzo y julio de 2023, según el plan.

Rusia lleva más de una década intentando crear su propia referencia petrolera, en un esfuerzo que ha tenido poco éxito. Algunos productores del país han vendido lotes de crudo para exportación en la bolsa de materias primas Spimex, con sede en Moscú, pero los volúmenes negociados no han sido lo suficientemente altos como para establecer una referencia mundialmente aceptada.

Las ambiciones del país se han intensificado después de que su invasión a Ucrania provocara una serie de sanciones petroleras occidentales. El mes pasado, los países del Grupo de los Siete acordaron estudiar urgentemente cómo frenar los ingresos petroleros de Moscú imponiendo un tope al precio de su petróleo.

El principal tipo de crudo que exporta Rusia, llamado Urales, suele comprarse y venderse con un descuento respecto al crudo Brent, de referencia en el Mar del Norte. Desde la invasión, ese descuento ha aumentado significativamente, ya que las sanciones han reducido el atractivo del crudo Urales. Sin embargo, el repunte de los precios mundiales ha hecho que el flujo de petrodólares hacia las arcas del Kremlin no haya disminuido.

Dos funcionarios rusos, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que se está trabajando en una referencia nacional, diciendo que el país busca asegurar que puede vender su petróleo sin ninguna presión o restricción externa. La propuesta del G7 no hizo más que demostrar la necesidad de una referencia rusa independiente, dijo un funcionario.

Un ejecutivo de un productor de petróleo ruso, que también habló bajo condición de anonimato ya que las conversaciones aún no son públicas, confirmó que ha habido discusiones sobre una referencia.

La propuesta está aún en su fase inicial y los órganos gubernamentales tienen que determinar si la nación necesita algún marco legal adicional para el comercio de petróleo en la plataforma, según el documento. El Ministerio de Energía ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

Russia Aims to Take Control of Oil Pricing by Creating Benchmark

