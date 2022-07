Reclaman beneficios por personal sanitario muerto por covid en El Salvador

San Salvador, 14 jul. Un grupo de familiares de profesionales sanitarios muertos por la covid-19 en El Salvador denunciaron este jueves, a propósito del Día del Médico, la falta de beneficios, como una compensación económica establecida por ley, y pidieron que "el sacrifico" de sus parientes sea reconocido.

Los familiares participaron en un acto religioso presidido por el cardenal Gregorio Rosa Chavéz y luego brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron la situación que atraviesan.

Laura Lainez señaló a periodistas que "hasta este día, el Estado no ha reconocido ese sacrificio que dieron ellos (el personal de salud) de vida".

"No hemos recibido absolutamente nada y pedimos que honren, por justicia, los derechos que se nos deben de dar", dijo e indicó que al menos 244 profesionales de la salud han muerto a causa de la pandemia.

Explicó que hace dos meses sostuvieron una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabí, y aunque fueron escuchados y les prometieron que iban a honrar (al personal de la salud), a la fecha siguen “esperando otra reunión".

"La verdad es que ya llevamos dos años de espera, estamos desesperados. Nuestros familiares fallecidos eran cabezas de hogar y hemos caído en la desgracia, no solo económica, sino también de salud. Tenemos personas con enfermedades crónicas severas que no están siendo atendidas", señaló la mujer.

Lainez llamó al Estado salvadoreño, al presidente Nayib Bukele y al ministro de Salud a que reconozcan lo que hicieron sus familiares que “dieron su vida en esta etapa (de pandemia)".

Por su parte, Warner Bonilla dijo que parecería que "el estado tiene una práctica dilatoria” para no reconocer lo entregado por sus familiares.

"En un determinado momento era la primera línea, los héroes de blanco y ahora ¿de qué se trata?. Hoy los héroes son otros y no tenemos nada en contra de ellos, pero queremos que el sacrificio de todas estas personas sea reconocido", comentó.

Asimismo, señaló que no se cansarán y no dejarán su lucha, “que no es solo económica”.

"Muchos entregaron su vida por un compromiso, por una convicción y necesitamos que se honre el derecho material y moral, el derecho de la dignidad de nuestros familiares", agregó el hombre, hermano de un médico fallecido.

Se desconoce el número oficial de personal sanitario fallecido durante la pandemia en El Salvador, ya que la autoridades de Salud no han proporcionado, hasta el momento, una cifra.

El Salvador registra desde mediados de junio pasado y lo que va de julio un aumento de contagios diarios de coronavirus y la cifra de fallecidos asciende a 4.165, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales actualizadas este jueves. EFE

sa/enb

(foto)(vídeo)