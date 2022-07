Matepad Paper, un híbrido entre tableta y lector electrónico

HANDOUT - La tableta Matepad Paper de Huawei se suministra en plateado (foto), negro o azul claro, con un lápiz óptico y una funda en colores al tono. Foto: Huawei/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Matepad Paper es el nombre de la nueva tableta de Huawei con pantalla de tinta electrónica. La tecnología E-Ink, conocida por los lectores de libros electrónicos puros, ofrece un contraste óptico muy similar al del papel real, puede leerse bien incluso a plena luz del día y solo consume energía cuando cambia el contenido de la pantalla. Además de la experiencia de lectura, el fabricante del Matepad también promete una experiencia de escritura háptica. El dispositivo se suministra con un bolígrafo (M-Pencil de segunda generación), que se supone que transmite la sensación de escribir en papel si la aplicación correspondiente es compatible con el M-Pencil. Todo ello está acompañado acústicamente por los arañazos y crujidos típicos de la escritura. Como la pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas (1872 por 1404 píxeles) está diseñada en blanco y negro, el Matepad Paper está predestinado a ser un cuaderno de notas o de bocetos, así como un lector de libros electrónicos. Huawei ha prescindido de la habitual retroiluminación de los lectores de libros electrónicos. El fabricante también ha pensado en los audiolibros y la música y ha equipado el Matepad con dos potentes altavoces. El dispositivo, de 6,7 milímetros de grosor y 360 gramos de peso, incorpora además cuatro micrófonos para dictados. El Matepad monta el sistema operativo Harmony OS de Huawei, derivado de Android, que permite instalar también otras aplicaciones, aunque no los servicios de Google. Esto no debería ser un gran problema, ya que el propósito principal del dispositivo es leer libros. El nuevo producto de Huawei permite trabajar con correos electrónicos, planificar agendas o navegar por la red, siempre que a uno no le moleste la pantalla en blanco y negro y que la frecuencia de actualización sea más bien lenta, típica de la tinta electrónica. Sin embargo, el dispositivo no es adecuado para juegos o películas. La tableta monta el procesador propio del fabricante, Hisilicon Kirin 820E, con 4 gigabytes (GB) de RAM y 64 GB de almacenamiento. Para la batería de 3625 mAh, Huawei promete hasta cuatro semanas de uso. La carga se realiza a través de USB-C con hasta 25 vatios. El Matepad Paper equipa las interfaces inaláambricas Wi-Fi 6 (ax-WLAN) y Bluetooth 5.2. Además, se suministra con un lápiz óptico, una funda en colores a juego (negro, azul claro o plata) y una fuente de alimentación USB-C con cable. dpa