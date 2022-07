El precio del dólar en Argentina vuelve a batir un récord en plaza informal

Buenos Aires, 14 jul. El precio del dólar en el mercado informal de Argentina, al que los ciudadanos acuden por las fuertes restricciones a la compra de dólares en los canales oficiales, batió este jueves un nuevo récord, un día después de que el Gobierno anunciara un aumento de las retenciones a las transacciones con la divisa estadounidense en el exterior.

El denominado "dólar blue" subió este jueves 4 pesos en el mercado paralelo, hasta un nuevo máximo de 287 pesos por unidad, superando la anterior marca de 283 registrada este mismo miércoles.

Desde la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía el 2 de julio y su sustitución por Silvina Batakis dos días después, la divisa estadounidense acumula un alza del 20 % en el circuito informal.

En el estatal Banco Nación -donde las operaciones se restringen a 200 dólares mensuales por persona y bajo ciertas condiciones- la cotización del dólar se mantuvo sin cambios este jueves (135 pesos para la venta al público), lo que arroja un aumento del 3,9 % desde la dimisión de Guzmán.

Con estos valores, la brecha entre la cotización oficial y el "dólar blue" es del 112,6 %.

Los conocidos como "dólares financieros" también experimentaron un alza considerable desde la asunción de la nueva ministra de Economía: el dólar "contado con liquidación" avanzó un 17,3 % en este tiempo, hasta los 296,45 pesos por unidad, mientras que el "dólar bolsa" o "dólar MEP" creció otro 14,8 %, a 284,74 pesos.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, restó importancia al incremento del dólar informal, al considerar que se trata de un "mercado muy marginal".

"El 'dólar blue' no representa el mercado, no representa la economía, es un mercado marginal que lo que hace es generar un ambiente de expectativas y de incertidumbre, porque es impulsado por quienes quieren que eso se genere", aseveró este jueves Cerruti en una rueda de prensa.

Con todo, la inestabilidad en torno al valor de la moneda estadounidense, sumada a las restricciones de acceso a los dólares para pagar importaciones en el mercado oficial de divisas, han hecho crecer la incertidumbre entre algunos comerciantes y empresarios, que optan por no vender sus productos o subir los precios.

RESTRICCIONES AL DÓLAR EXTERIOR

La mayor cotización del "dólar blue" se produce un día después de que el Gobierno nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunciara un aumento de las restricciones para el uso de los dólares en el exterior, en un contexto marcado por la escasez de divisas que sufre el país.

Las operaciones en el extranjero tendrán ahora un recargo del 45 % a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales (antes era del 35 %), mientras que el Impuesto PAIS continúa sin cambios (30 %).

El país suramericano mantiene en vigor diversas limitaciones a la compra de dólares ("cepo cambiario"), como un tope de 200 dólares mensuales que se pueden comprar en la plaza formal de divisas o la imposibilidad de financiar los viajes en cuotas al extranjero.

En ese sentido, la portavoz presidencial negó que el incremento del 35 al 45 % sobre las compras en el extranjero equivalga a una subida de impuestos.

"No hay ningún aumento de impuestos, ni ningún cepo, lo único que hay es una mayor percepción del adelanto de ganancias, que después cuando se pagan ganancias o bienes personales, se devuelve. El impuesto PAIS no cambió y el dólar ahorro no recibió ningún tipo de modificación", zanjó. EFE

jacb/rgm/szg