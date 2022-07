El brasileño Alceu Valença se reencuentra en Europa con sus raíces ibéricas

Recife (Brasil), 14 jul. El polifacético músico Alceu Valença, un genuino representante del folclore del noreste de Brasil, se reencontrará con sus raíces musicales ibéricas durante una gira que comienza este jueves en Europa y que estuvo postergada dos años por la pandemia.

La intensa gira de Valença pasará por Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Suiza, Alemania y culminará con sus conciertos en España y Portugal, países de sus ancestros y que influenciaron su particular estilo.

De niño, en su natal Sao Bento do Una, en el estado de Pernambuco (noreste), Valença recuerda que se nutrió de la cultura musical ibérica, "que estaba enraizada en los cantantes y los guitarristas, en los vaqueros" y en su familia, de ascendencia española y portuguesa.

"Crecí escuchando de mis abuelos, que tocaban el bandolín español, 'Granada tierra soñada por mí...' o 'Lisboa velha...'. Tengo esa memoria por dentro", contó a Efe el artista de 76 años por videoconferencia.

Alceu Valença se introdujo en la música por su abuelo paterno, el poeta Orestes Alves Valença, y por su bisabuelo materno, el guitarrista portugués Rodolfo Monteiro Paiva, pero también por el origen de otra parte de la familia que llegó a Brasil desde el sur de España.

"Adapté todo eso para mi propia sonoridad, porque nunca escuché música en radiola, ya que mi padre, que era un procurador del Estado, no quería que sus hijos fuesen artistas", relató.

ROCK QUE NO ES ROCK

El conseguir matizar en un estilo único esos elementos de la música folclórica, con las raíces ibéricas e instrumentos como la guitarra y el bajo eléctricos, hicieron que Alceu Valença fuese presentado en los años 80 en festivales de jazz en Europa como el artista que "hace el rock que no es rock".

"Las personas no entendían eso y los periodistas de la época me elogiaban diciendo que era rock, pero no sabían de dónde venía esa música que no tiene el compás británico del rock", pero que sí de los ritmos musicales del noreste brasileño, apuntó.

El artista, que interpreta varios instrumentos, recordó que en Estados Unidos también fue llamado del "Bob Dylan brasileño", pero, como él mismo dice, tampoco lo había "escuchado antes".

POSPANDEMIA

La gira europea del músico brasileño estaba programada para 2020, pero fue pospuesta por la pandemia.

El artista, que vivió un año en Francia antes de consolidar su carrera en Brasil, se reencontrará con el público europeo en Ámsterdam (14 de julio), Berlín (15), Dublín (17), Londres (18, 19 y 20), Zúrich (22), Stuttgart (23), Madrid (26), Barcelona (27), Lisboa (29) y Oporto (30).

Su retorno a España, tras el aclamado recital en el festival 'Cantos na Maré' de la ciudad gallega de Pontevedra (2016), según explica, será marcado por las influencias en su obra y vida del "espíritu de Don Quijote" y de los "caminos" que le abrieron los libros del pensador José Ortega y Gasset.

NUEVAS GENERACIONES

Valença, doble vencedor del premio de la Música Popular Brasileña (MPB) -máxima distinción del país- y varias veces nominado al Grammy Latino, destacó la repercusión del forró, un popular ritmo del noreste del país, y de su trabajo dentro de ese género musical en las nuevas generaciones.

"El promedio de edad de mi público en festivales es de 25 años y todos saben cantar mis canciones", afirmó el artista, cuyo éxito "La Belle de Jour", lanzada a comienzos de los años noventa, tiene más de 220 millones de visualizaciones en YouTube y "es tocada hasta en Rusia, Ucrania o los países árabes", subrayó.

Otro de sus temas más conocidos, "Anunciação", que tiene una versión en euskera, recientemente se ha convertido en un himno para clubes de fútbol como el carioca Fluminense y el Cerro Porteño paraguayo.

Waldheim García Montoya