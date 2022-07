Ejecutivo clave en proyecto de robotaxi de Tesla anuncia salida

(Bloomberg) -- El ejecutivo principal de inteligencia artificial de Tesla Inc. y una figura clave detrás de su sistema de asistencia al conductor Autopilot dejará el fabricante de automóviles eléctricos después de unos meses sabáticos.

Andrej Karpathy, que se incorporó a Tesla en 2017, anunció el miércoles su salida en una serie de tuits. Fue director sénior de IA y dirigió el equipo de visión por computadora Autopilot que durante años ha intentado hacer que los autos de la compañía sean capaces de conducir de manera autónoma.

“Ha sido un gran placer ayudar a Tesla a alcanzar sus objetivos durante los últimos cinco años, por lo que se trata de una decisión difícil”, escribió Karpathy.

La salida se suma a una larga línea de rotación dentro del equipo de Autopilot, que ha tenido problemas para desarrollar las ambiciones autónomas de Elon Musk. En 2019, el director ejecutivo recaudó miles de millones de dólares después decirle a Wall Street que Tesla pondría en las calles 1 millón de robotaxis al año siguiente. La red compartida de autos sin conductor que Musk describió todavía no existe, y los sistemas que Tesla comercializa como Autopilot y Full Self-Driving, o FSD, requieren que los conductores permenezcan atentos y con las manos al volante.

La partida de Karpathy, de 35 años, podría ser un reflejo de los desafíos que Tesla está enfrentando con sus sistemas de automanejo y robotaxis, dijo Dan Levy, analista de Credit Suisse con el equivalente a una calificación de compra de las acciones.

Musk anunció que Karpathy tomaría cuatro meses sabáticos en marzo, y en ese momento, Karpathy tuiteó que esperaba con ansias regresar a Tesla. Después de que Karpathy escribió el miércoles que decidió dejar la empresa, Musk respondió con agradecimiento y elogios.

Karpathy dijo no tener “planes concretos” para su próximo acto, pero dijo que revisaría “su afición de larga data en torno al trabajo técnico en IA, código abierto y educación”.

El piloto se ha visto bajo un intenso escrutinio de los reguladores estadounidenses. El mes pasado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras intensificó una de sus investigaciones sobre si el sistema está defectuoso y reveló que había revisado casi 200 accidentes que involucran vehículos que utilizan esta tecnología. La otra investigación de defectos de la NHTSA se relaciona con vehículos equipados con funciones de piloto automático y que frenan de repente a altas velocidades

El cambio en los altos ejecutivos de Tesla también sigue a un movimiento para reducir parte de la división de Autopilot. El mes pasado, Tesla despidió aproximadamente 200 trabajadores de anotación de datos y cerró una oficina en San Mateo, California.

Hace un año, Musk dijo que Karpathy compartía la responsabilidad del piloto automático con Ashok Elluswamy y Milan Kovac, describiendo el liderazgo del grupo como una estructura de “caballeros de la mesa redonda”.

