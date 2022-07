EEUU no esperará ‘para siempre’ acuerdo nuclear con Irán: Biden

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no esperará “para siempre” a que Irán acepte nuevas restricciones a su programa nuclear, mientras que el primer ministro israelí, Yair Lapid, advirtió que su país está preparado para defenderse si Teherán avanza en el desarrollo de un arma.

“Hemos presentado al liderazgo de Irán lo que estamos dispuestos a aceptar”, dijo Biden a periodistas el jueves en una conferencia de prensa con Lapid en Jerusalén. Dijo que EE.UU. estaba esperando una respuesta de Teherán, pero que “no vamos a esperar para siempre”.

Los comentarios de Biden durante su primer viaje a Medio Oriente como presidente reflejan el cambio en la política de EE.UU. hacia Irán. El expresidente Donald Trump desechó el acuerdo nuclear alcanzado por el presidente Barack Obama y otros líderes mundiales en 2015, alegando que no frenó suficientemente las actividades militares de la República Islámica. La Administración Biden ha buscado revivir el acuerdo.

Irán tiene “la oportunidad de aceptar este acuerdo que se ha establecido”, dijo Biden.

“No permitiremos que Irán obtenga un arma nuclear”, agregó.

Lapid advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania muestra que “para proteger la libertad, a veces se debe usar la fuerza”.

“Nadie quiere eso, pero tampoco podemos evitarlo”, dijo. “Del lado del terror están las personas que no dudarán en explotar cualquier debilidad, las personas que no siguen las reglas”.

Irán, dijo, “pagará un alto precio” si desarrolla un arma nuclear, pero expresó su optimismo de que la visita de Biden a Arabia Saudita a partir del viernes ofrecería una alternativa.

“Estamos creando una alianza de países moderados que creen en la paz, que creen que nuestros hijos merecen la oportunidad de vivir una vida mejor”, dijo Lapid.

En una entrevista con la televisión israelí el miércoles, Biden dijo que no descartaría una acción militar estadounidense para evitar que Irán obtenga un arma nuclear “si ese fuera el último recurso”.

Los dos líderes firmaron una declaración conjunta expresando el apoyo de la Administración Biden para ampliar un acuerdo entre EE.UU. e Israel, que actualmente se extiende hasta el año fiscal 2028 y que incluye miles de millones en ayuda de defensa para Israel. Biden fue informado el miércoles sobre la Cúpula de Hierro de Israel y los nuevos sistemas de defensa aérea Iron Beam.

El acuerdo de cooperación en materia de defensa surgió después de meses de negociaciones, en ocasiones tensas, entre Obama y el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se opuso a los esfuerzos de la Administración Obama para negociar un acuerdo nuclear con Irán y procedió a la construcción de asentamientos israelíes a pesar de las preocupaciones estadounidenses de que exacerbarían las tensiones con los palestinos.

El documento no solo reafirma el compromiso de EE.UU. con la seguridad de Israel y su ventaja militar sobre los adversarios regionales, sino también su compromiso de “nunca permitir que Irán adquiera un arma nuclear”.

Biden, quien se desempeñó como vicepresidente de Obama, tiene previsto reunirse con Netanyahu, ahora el líder de la oposición, más tarde el jueves.

Biden también participó en una cumbre virtual con los líderes de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y la India para dar a conocer un proyecto para ayudar a construir centros de procesamiento de alimentos en la India.

Los emiratíes contribuirán con US$2.000 millones con EE.UU. brindando apoyo del sector privado e Israel brindando experiencia tecnológica. Muchos países se han enfrentado a la escasez de alimentos tras la invasión rusa de Ucrania, que ha detenido gran parte de las exportaciones de trigo, maíz y semillas oleaginosas del país.

