Cómo proteger los dispositivos personales durante las vacaciones

Los dispositivos móviles que se lleven a las vaciones deberían estar protegidos por una autenticación de dos factores.

Las nuevas tecnologías llevan a estar conectados todo el tiempo, también durante las vacaciones. Sin embargo, la regla aquí es: menos es más. Por eso, lo primero que hay que decidir es qué dispositivos digitales llevar de viaje. Según la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania, en el equipaje solo debe ir lo indispensable. Los dispositivos móviles que se lleven a las vaciones deberían estar protegidos por una contraseña, al igual que las aplicaciones y los datos que contienen. En lo posible, se recomienda establecer una autenticación de dos factores. Si no se pueden recordar las contraseñas, es mejor prescindir de un bloc de notas y utilizar en su lugar un gestor de contraseñas. Allí, las contraseñas pueden gestionarse de forma encriptada, y solo se necesita recordar la clave principal. También se aconseja hacer una copia de seguridad de los datos importantes en un soporte de datos externo antes de las vacaciones, así como comprobar la configuración de privacidad en las redes sociales y actualizar el sistema operativo, el software de protección antivirus y el cortafuegos (firewall) en todos los dispositivos. La configuración del cortafuegos también debería estar ajustada al nivel de seguridad más alto. Durante los viajes, las tarjetas de prepago son una mejor opción que los teléfonos móviles de contrato, ya que permiten limitar gastos inesperados de datos o llamadas, así como las pérdidas por robo. Si se utiliza una WLAN pública mientras se viaja, se recomienda no enviar a través de ella datos sensibles. La banca y las compras en línea también son tabú cuando se está de vacaciones. Otra medida a favor de la seguridad es activar Bluetooth, NFC o WLAN y la información de localización solo cuando sea necesario. Cuando se trabaje en ordenadores públicos, será mejor evitar conectar en ellos medios de almacenamiento externos que contengan información importante. Los medios que se hayan utilizado de esta forma, ya no podrán ser conectados a dispositivos privados. Además, en el ordenador público, es importante borrar el historial del navegador, así como todo lo que se haya almacenado temporalmente. Los puntos de acceso (hotspots) son una buena alternativa mientras se está viajando. Sin embargo, si estos tienen un cifrado débil con una contraseña corta o no tienen ninguna configuración de seguridad, es mejor no utilizarlos. Y aunque la tentación sea grande de publicar la playa o la puesta de sol en las redes sociales, lo mejor es compartir las fotos de las vacaciones a la vuelta, ya que los indicios claros de ausencia en el hogar aumentan el riesgo de robo. dpa