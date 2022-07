Una colección en México apuesta por los diseños de talla grande

Guadalajara (México), 12 jul. Las líneas curvas y la diversidad de cuerpos son el eje de una colección del diseñador mexicano Benito Santos que fue presentada por primera vez en la pasarela principal de Intermoda, la exposición de moda que tiene lugar en la occidental ciudad de Guadalajara hasta el 15 de julio.

Las prendas de la colección "100 geométrico" explotan la sensualidad, la elegancia y el empoderamiento de las mujeres sin importar la forma y la talla de su cuerpo, dijo a Efe el diseñador este martes tras un desfile.

"Es importante hacer una democratización de todas las siluetas, altos, bajos, de un color de piel, el que sea, (cualquiera) que sea tu complexión física, creo que tenemos el derecho de portar una prenda con mucho amor y los creativos estamos obligados a crear para todo tipo de cuerpos porque en la vida real hay una gran diversidad de siluetas", afirmó.

El guardarropa es una apuesta por el llamado "plus size", contra el discurso de gordofobia y una prueba de que la industria de la moda está en un proceso de cambio para incluir a la diversidad de formas de ser y de vestir.

"Es un tema de empoderamiento, de autoestima, pero sobre todo de respeto a su cuerpo y que se amen de la manera que son, son irrepetibles, son únicas y cada uno de nosotros con nuestro color de piel y nuestras características somos únicos", expresó Santos.

La modelo Stephenie Zetterqvist Iñiguez, una de las que portó los diseños de talla grande durante la pasarela, dijo a Efe que cada vez más los diseñadores crean diseños adaptados para todo tipo de cuerpos con la idea de que cualquiera puede estar a la moda.

"La moda está innovando, la gente está cambiando todo mundo se está dando cuenta que hay cuerpos reales, de que no todas las personas tenemos que ser bellas teniendo cierta talla o estereotipo", expresó.

EXPLOSIÓN DE FORMAS Y COLORES

Las formas geométricas y los 'prints' (impresiones) contrastan con los contrastes entre colores sólidos y los colores brillantes de la colección otoño/invierno "100 geométrico" creada por Santos para ser un guardarropa "arriesgado".

El diseñador creó vestidos rectos y amplios, faldas, blusas y sacos largos además de pantalones y chaquetas para hombres con telas lisas pero que se confrontan con texturas de crepes, tornasoles lentejuelas y brillantes.

"Me arriesgué al utilizar diferentes texturas y prints en diferentes colores, me gustó mucho, me encuentro en un momento creativo donde puedo expresarme", señaló.

Los colores sólidos como el negro y el blanco se conjugan con los explosivos rojos, amarillos, verdes y morados para dar vida a una colección que se aleja de lo tradicional.

Intermoda es considerada la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica. Durante cuatro días reúne a 600 expositores, 950 marcas, 20.000 compradores, 13 exhibiciones de moda y 16 firmas mexicanas en 40.000 metros cuadrados de piso de exhibición. EFE

