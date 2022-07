Miércoles, 13 de julio de 2022 (04.00 GMT)

EEUU CAPITOLIO

El círculo de Trump se reunió con grupos ultra antes del asalto al Capitolio

Washington. El comité que investiga el asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021 presentó pruebas este martes de que el entonces presidente estadounidense Donald Trump planeó días antes instigar a sus seguidores a acudir a la sede del Congreso y de que su círculo cercano se reunió con los grupos ultra que participaron. Trump escribió un tuit que no envió pero ese mensaje, que conservan los Archivos Nacionales, es suficiente, según el comité para demostrar que tanto Trump como sus consejeros estaban interesados en alentar a las masas.

UCRANIA GUERRA

Rusia continúa lenta ofensiva en este de Ucrania y Kiev acelera contaataque

Moscú/Kiev/Ginebra. Las tropas rusas prosiguieron este martes su ofensiva en la región oriental ucraniana de Donetsk, donde intentaron mejorar su posición táctica, mientras que las fuerzas ucranianas continuaron atacando posiciones rusas a fin de mermar sus capacidades bélicas y acelerar los contraataques. "Las tropas rusas continúan logrando pequeños avances territoriales en la región de Donetsk, donde Rusia afirma haber tomado el control de la localidad de Hryhorivka", según el parte diario de la inteligencia británica. Los civiles fallecidos desde el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero superaron en los últimos días la barrera de los 5.000, según las estadísticas que actualiza periódicamente la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

EEUU TWITTER

Twitter denuncia a Musk en un tribunal para forzarlo a comprar la empresa

Nueva York. Twitter denunció este martes al multimillonario Elon Musk en un tribunal especializado en disputas comerciales de Estados Unidos para forzarlo a comprar la empresa, después de que él notificara la semana pasada su intención de romper el acuerdo. La tecnológica interpuso la demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware, tal y como amenazó el pasado viernes cuando Musk indicó al regulador bursátil que quería cancelar la adquisición acordada en abril por unos 44.000 millones de dólares debido a un supuesto incumplimiento contractual.

SRI LANKA CRISIS

El presidente de Sri Lanka aterriza en las islas Maldivas, según medios

Redacción Internacional. El hasta hoy presidente de Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, que huyó de su residencia oficial el pasado sábado antes de ser asaltada por miles de personas en una revuelta popular, ha llegado por vía aérea a las Islas Maldivas, informaron en la madrugada de este miércoles los medios locales. Junto a su esposa y un guardaespaldas, Rajapaksa aterrizó en el aeropuerto de la capital Malé a bordo de un avión militar procedente de Sri Lanka, aunque se desconoce a donde fue trasladado poco después en medio de un fuerte cordón policial, según informaciones de funcionarios aeroportuarios recogidas por los medios.

GÉNERO DESIGUALDAD

Las brechas en género globales tardarán 132 años en cerrarse al ritmo actual

Ginebra. Los avances globales hacia la paridad en economía, educación, salud y participación política son tan lentos que al ritmo actual se tardará 132 años en acabar con las brechas de género, advierte hoy el Foro Económico Mundial, quien subraya que la pandemia causó "un retroceso de una generación" en este campo. En su informe sobre brechas de género, que la institución organizadora del Foro de Davos elabora anualmente desde hace 16 años, se indica que en los últimos 12 meses ha habido un leve avance frente a los 136 años calculados en 2021, que sin embargo no compensa los desplomes ocurrido en los dos primeros años de pandemia.

PACÍFICO FORO

EE.UU. triplica ayuda a las Islas del Pacífico ante preocupación por China

Sídney (Australia). La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este miércoles que su país triplicará los fondos para el desarrollo económico y la protección de los océanos en el Pacífico, una región estratégica en donde Washington y sus aliados ven con preocupación la creciente influencia de China. Harris señaló que Estados Unidos aumentará a 600 millones de dólares (598 millones de euros) la ayuda, que se destinará en los próximos diez años, para los proyectos de resiliencia climática, conservación marina, la lucha contra la pesca ilegal, así como el reforzamiento de la seguridad marítima, entre otros.

EEUU MÉXICO

México invertirá 1.500 millones de dólares para reforzar su frontera

Washington. México se comprometió este martes a invertir durante dos años 1.500 millones de dólares para reforzar su infraestructura fronteriza, tras la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Estos recursos complementarán los 3.400 millones de dólares que la Administración de Biden ya ha asignado para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de sus cruces fronterizos a fin de garantizar la seguridad y las cadenas de suministro.

CUBA DISIDENCIA

Opositor cubano Fariñas, liberado tras arresto previo al aniversario del 11J

La Habana. El opositor cubano Guillermo Fariñas, quien fue arrestado el pasado viernes 8 de julio en la ciudad central de Santa Clara, fue liberado este martes, confirmó a Efe su madre, Alicia Hernández. Fariñas, de 60 años -de quien se han reportado múltiples detenciones temporales en las últimas décadas- fue detenido en vísperas del primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021.

INDIA POBLACIÓN

India se encamina como el país más poblado del mundo con deudas de desarrollo

Nueva Delhi. Las proyecciones que apuntan a que la India se convertirá en el país más poblado del mundo, suponen grandes retos para esta nación con el mayor número de pobres del mundo, con limitados recursos y mínimas políticas de control familiar. El último informe de Perspectivas de Población Mundial prevé que para 2023 la India estará poblada por 1.429 millones de habitantes -superando a China incluso antes de lo esperado-, un dato que pone de relieve las urgencias que tiene también la mayor población pobre del mundo. En el censo de la India de 1941 la población del país era de poco más de 360 millones de habitantes.

EEUU MÚSICA

Varios imputados por intentar vender manuscrito robado de "Hotel California"

Nueva York. La Fiscalía de Nueva York imputó a tres personas por intentar vender supuestamente notas manuscritas del grupo estadounidense The Eagles, entre ellas la famosa canción "Hotel California", y que los acusados sabían que habían sido robadas en los años 70. Según el fiscal del sur de Nueva York, Alvin Bragg, los acusados poseían 100 páginas escritas a mano por el fundador del grupo de rock, Don Henley, entre las que también se encontraban las canciones "Life in the Fast Lane" y "New Kid In Town". EFE

nch-cd.gcf