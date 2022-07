Marcell Jacobs estará en el Mundial de atletismo de Eugene

El campeón olímpico italiano de 100 metros Marcell Jacobs, cuya temporada se vio perturbada por lesiones, estará en el Mundial de atletismo que comienza el viernes en Eugene, en Estados Unidos, anunció este miércoles la federación del país transalpino.

"El doble campeón olímpico tomará parte en las series de 100 metros del Mundial de Eugene que están programadas en la noche del viernes al sábado", indicó la federación italiana.

"La decisión ha sido tomada tras una conversación entre el atleta, su entrenador Paolo Camossi y la dirección técnica del equipo italiano ante las noticias tranquilizadoras que vienen de Beaverton, no lejos de Portland, donde Jacobs ha realizado su concentración de preparación antes del evento", añade el texto.

Jacobs, campeón olímpico de 100 metros y del relevo 4x100 metros el año pasado en Tokio ante la sorpresa casi general, no ha podido correr ningún 100 metros de nivel internacional, debido sobre todo a una lesión en el muslo.

En una entrevista al diario Corriere della Sera del miércoles, su entrenador aseguró que "no existía ninguna posibilidad para que Marcell no esté en los starting blocks del 100 metros del viernes": "El problema físico está resuelto, no siente ya ningún dolor", aseguró Paolo Camossi.

Jacobs también se vio perturbado esta temporada por problemas intestinales que le privaron de una competición en Kenia a principios de mayo.

El italiano ha disputado solo dos competiciones de 100 metros, el 18 de mayo y el 25 de junio, frente a una débil oposición, con cronos de 9.99 con mucho viento y 10.12, lejos de los mejores tiempos mundiales.

