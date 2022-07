"La guerra de la sopa": Unesco incluye el borsch ucraniano en su lista

ARCHIVO - El borsch, la sopa de remolacha popular tanto en Ucrania como en Rusia. Foto: Andreas Stein/dpa

¿La sopa de remolacha es ucraniana o rusa? Aunque en la actualidad esta pregunta parece bastante irrelevante, estos días tomó una gran importancia tras la decisión de la Unesco de declarar la modalidad ucraniana de prepararla como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desató la euforia en el país devastado por la guerra. "¡La victoria en la guerra del borsch es nuestra!", aclamó el ministro de Cultura, Oleksandr Tkachenko. En tanto, la viceministra de Asuntos Exteriores, Emine Dzhaparova, comentó: "El borsch ucraniano se ha desrusificado". La Unesco, con sede en París, eligió deliberadamente una formulación prudente. En su declaración, habla de la "versión nacional del borsch, que se consume en varios países de la región". La sopa de remolacha también es muy popular y está muy extendida en Rusia y en otros países del este europeo. Sin embargo, en vista del ataque ruso contra el país vecino, la organización de la ONU manifestó que se trata de proteger una "parte esencial de la vida familiar y comunitaria ucraniana". La "guerra de la sopa" es bastante más antigua que la guerra real, que está en marcha desde finales de febrero. Ya en mayo de 2019, una publicación en la cuenta oficial rusa de Twitter causó una gran indignación en Ucrania. "El borsch es uno de los platos más famosos y populares de Rusia y un símbolo de la cocina tradicional", señalaba el tuit. Además, la palabra borsch viene del ruso para designar el espondilio o pie de oso, la hierba que antiguamente servía de base para la sopa en la Rus medieval. En redes sociales como Twitter y Facebook, los ucranianos ya acusaban a Moscú de intentar apropiarse también de la tradicional sopa de remolacha, repollo, patatas, carne de cerdo, eneldo y crema agria, tras la anexión en 2014 de la península de Crimea en el mar Negro. También se consultaron diccionarios antiguos. Según los ucranianos, el equivalente ruso del borsch es la sopa de col shchi, elaborada con col blanca cruda o con chucrut. Además, aseguran que los rusos no tienen idea de cómo preparar correctamente la sopa de remolacha. Una vez que se convirtió en una cuestión política, el Ministerio de Cultura en Kiev también se ocupó del asunto y en octubre de 2020 decidió incluir la "cultura de la preparación del borsch" en la lista nacional de patrimonio cultural. En la disputa, también intervino el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así, la guía gastronómica francesa Michelin tuvo que pedir disculpas a la embajada ucraniana en París por atribuir el plato a la cocina rusa. En marzo del año pasado, Ucrania solicitó la inclusión de su borsch en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En general, la Unesco se toma su tiempo y, según los medios de comunicación, la decisión debería haberse tomado el próximo año. Sin embargo, tras la invasión rusa en Ucrania la organización le concedió a Kiev una revisión más rápida. A primera vista, la polémica sobre la sopa de remolacha puede parecer fuera de lugar, teniendo en cuenta los miles de muertos, las ciudades destruidas y el enorme sufrimiento que la guerra está provocando en Ucrania. Pero, a veces, lo supuestamente intrascendente, esconde un simbolismo más profundo, como es probablemente el caso del borsch. Muchos críticos acusan repetidamente a Rusia de apropiarse descaradamente del patrimonio cultural de otras antiguas repúblicas soviéticas. Además se suma que la cultura ucraniana, como también muchos otros ámbitos de la vida cotidiana, está amenazada por la guerra. La Unesco aduce que el desplazamiento de millones de personas causado por la guerra significa que muchos ya no pueden cocinar o cultivar lo necesario para hacer esta sopa típica. Según la organización, cuando la gente ya no puede reunirse para cocinar, se socava el bienestar social y cultural de una comunidad. Pero mientras Ucrania celebra la nueva incorporación al listado de la Unesco, se suma la indignación en Rusia. "¿Qué será lo siguiente? ¿Reconocer la carne de cerdo como 'producto nacional ucraniano'?", se burló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova. La funcionaria rusa ya había causado revuelo al sugerir que la guerra también había estallado porque los ucranianos no querían compartir el borsch. Zajárova se remitió incluso a registros del siglo XVI según los cuales el borsch era un plato elaborado por los residentes rusos de Kiev. La decisión de la Unesco es una confirmación de la "xenofobia, el nazismo y el extremismo en todas sus formas" de Ucrania, señaló. Sin embargo, la Unesco dejó en claro que la clasificación del borsch ucraniano como patrimonio cultural inmaterial no significa "ni exclusividad ni propiedad del patrimonio en cuestión". En otras palabras, la gente de otros lugares puede seguir considerando a esa sopa como parte de su propia cultura. Zajárova, al menos, parece haber perdido por ahora el apetito por la remolacha. Hace unos días se mostró en el servicio de mensajería Telegram con un nuevo alimento: las fresas. "Mi cosecha", tituló el vídeo que durante tres minutos muestra como ella chupa con deleite una baya y finalmente arranca un trozo de una mordida. dpa