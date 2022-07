Aliados occidentales refuerzan ayuda económica a Ucrania

Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el martes el envío de casi 3.000 millones de dólares de ayuda económica a Ucrania.

Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron este martes el envío de casi 3.000 millones de dólares de ayuda económica a Ucrania, que afirmó haber bombardeado a las fuerzas rusas en la región ocupada de Jersón, en el sur del país.El paquete económico para Ucrania forma parte de las promesas financieras que las potencias occidentales realizaron hace meses.Desde hace semanas, el ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva en el sur, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en el Donbás, en el este.Tras el inicio de la invasión el 24 de febrero, tropas rusas controlan gran parte de la región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea (anexionada por Moscú en 2014).Responsables militares ucranianos indicaron que los misiles y disparos de artillería mataron a 52 soldados rusos, y destruyeron artillería, vehículos blindados "y un depósito con municiones en Nova Kajovka", a unos 70 kilómetros de la ciudad de Jersón.Por su parte, el jefe de la administración instalada por los rusos en Jersón, Vladimir Leontiev, denunció un "acto de terrorismo" y "una terrible tragedia". "Aquí no hay blancos militares", aseguró."Hay siete muertos y unos 60 heridos", dijo. "Decenas de viviendas fueron alcanzadas (...), agregó Leontiev.Una responsable de la administración de ocupación de Jersón, Ekaterina Gubareva afirmó que el ataque se realizó con lanzamisiles múltiple HIMARS, de origen estadounidenses.Por el momento, no era posible verificar esas afirmaciones con fuentes independientes.Además, el gobierno de Kiev afirmó que cinco ucranianos (entre ellos, tres civiles) retenidos por tropas rusas en el sur, fueron liberados gracias a una "operación especial" del servicio de inteligencia militar ucraniano.- Ayuda financiera occidental - En mayo, el ministro ucraniano de Finanzas, Serguéi Marchenko, afirmó que el país precisa de unos 5.000 millones de dólares al mes para mantener su economía funcionando.Los 1.700 millones de dólares desbloqueados por Estados Unidos servirán para "suministrar servicios esenciales al pueblo", explicó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en una nota.Esta ayuda forma parte del paquete de 7.500 millones dólares firmado por el presidente Joe Biden en mayo, según el comunicado del Tesoro estadounidense, y se destinará a operaciones como el pago de los salarios de los trabajadores de la salud.Los 1.000 millones de dólares adoptados por la UE se usarán para cubrir las "necesidades urgentes y garantizar el funcionamiento de la infraestructura crítica" de Ucrania, señaló en un comunicado Zbyněk Stanj, ministro de Finanzas de la República Checa.Esta cantidad se corresponde con la propuesta por la Comisión Europea el 1 de julio. De esa forma, la Unión eleva a 2.200 millones de dólares el total de la asistencia a ese país.- 43 víctimas en Chasiv Yar - El lunes, Rusia anunció que facilitará a todos los ucranianos el acceso a la nacionalidad rusa, una medida que hasta ahora aplicaba únicamente a los territorios que ocupa.Las autoridades rusas inauguraron este martes en Moscú la embajada de la región separatista de Donetsk, aunque no acudió ningún alto funcionario rusos al acto.El número de víctimas del bombardeo imputado a Rusia de un edificio residencial en Chasiv Yar, en la región de Donetsk, el domingo seguía aumentando a medida que continuaban las labores de rescate, y se sitúa ya en, al menos 43 muertos, según las autoridades locales.En Járkov (noreste), seis civiles murieron el lunes en un bombardeo ruso, según el gobernador Oleg Synegubov.- Conversaciones por el grano en Turquía - El Kremlin anunció que Vladimir Putin se reunirá con los presidentes de Irán y Turquía en Teherán el 19 de julio para una cumbre en la que abordarán el conflicto sirio y discusiones bilaterales.Además, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo martes, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania a finales de febrero. En un contexto de aumento de los precios de los alimentos mundiales por la invasión rusa de Ucrania (uno de los mayores exportadores de trigo y otros cereales), representantes de ambos países abordarán el miércoles en Estambul la reanudación de las exportaciones de cereales por el mar Negro, declaró el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar."Delegaciones de los ministerios de Defensa de Turquía, Rusia y Ucrania, así como de las Naciones Unidas, discutirán mañana en Estambul sobre el envío seguro a los mercados internacionales del grano de los puertos ucranianos", afirmó Akar.