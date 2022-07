Sánchez vive primer debate de la nación en plena tensión política y económica

Madrid, 12 jul. El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, abre hoy en el Congreso su primer debate sobre el estado de la nación como jefe del Ejecutivo, en plena crisis económica derivada de la guerra en Ucrania y con tensiones con los socios de coalición, el grupo de izquierda Unidas Podemos.

Este debate sobre política general, que se celebra tras siete años de ausencia, tiene lugar en la recta final de la legislatura y con un recién estrenado líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que ha impulsado las expectativas electorales del Partido Popular (PP).

Sin embargo, Feijóo no es diputado, por lo que no participará en el cara a cara con Sánchez, sino que asistirá al debate como espectador, algo que no había ocurrido en los 26 debates de este tipo que se han celebrado en España desde que los instauró Felipe Gónzalez en 1983.

La intervención de Sánchez comenzará a mediodía y marcará el inicio de un debate que se prolongará durante tres jornadas. El presidente no tiene límite de tiempo para exponer cuál es la situación que vive España y cuáles son sus planes para el tramo final de la legislatura -finaliza en 2023- y los confrontará con todos los grupos políticos de la Cámara.

Se espera que el jefe del ejecutivo explique las medidas económicas que va a poner en marcha para proteger a las rentas medias y trabajadoras, muy afectadas por la inflación disparada que sufre España y lo altos precios de la energía y los combustibles.

Por la tarde comenzarán las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de mayor a menor representación, con un turno de 30 minutos iniciales, más la réplica.

Sánchez se estrena en el debate como presidente del Gobierno, en el último celebrado 2015 fue el primero para él como jefe de la oposición, pero también casi la totalidad de los portavoces parlamentarios son nuevos.

Una de las imágenes más buscadas será la de Sánchez replicando a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ante la presencia silenciosa de Feijóo.

También es muy esperado el discurso del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, después de que ese grupo, socio de la coalición de Gobierno, haya confrontado abiertamente con el ala socialista del ejecutivo en múltiples asuntos, la última vez, por el incremento de los gastos de defensa, anunciados por Sánchez tras la cumbre de la OTAN de finales de junio pasado. EFE

