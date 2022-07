River Plate ficha al colombiano Miguel Borja

Buenos Aires, 12 jul. River Plate anunció este martes el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, proveniente del Junior de Barranquilla, con contrato hasta diciembre de 2025.

El Millonario le dio la bienvenida a través de sus redes sociales al atacante y compartió fotos de Borja firmando su contrato junto al presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patanián.

Según la prensa local, el Millonario abonará poco más de 7 millones de dólares a los colombianos por la ficha del futbolista.

Borja ya había jugado en Argentina en 2014 con la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca.

"Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban", sostuvo el colombiano antes de partir rumbo a Buenos Aires.

Borja, de 29 años y con pasado en el Livorno italiano y los brasileños Palmeiras y Gremio, entre otros equipos, suele ser convocado a la selección colombiana y disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América de Brasil 2021. EFE

sam/car