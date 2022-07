Rey Vargas, campeón pluma del CMB, quiere pelear con Santa Cruz para unificar

Ciudad de México, 12 jul. El mexicano Rey Vargas Roldán, campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo este martes que luego de ganar el cinturón verde y oro ahora desea pelear por la unificación con su compatriota Leo Santa Cruz, monarca de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB).

"Es una pelea que vengo buscando hace tiempo. Sería una pelea muy buena entre mexicanos y muy atractiva por la calidad de Santa Cruz; creo que es lo que se busca hoy en día, unificar más los títulos", mencionó el nuevo monarca pluma del CMB en conferencia de prensa.

Vargas destronó el sábado pasado al filipino Mark Magsayo en una batalla que se definió por decisión dividida en el Alamodome de San Antonio, Texas.

El mexicano, que se mantiene invicto con 36 triunfos, 22 de ellos por la vía rápida, explicó cómo se sobrepuso a un cabezazo que le provocó un corte en el párpado izquierdo y a una caída que sufrió en el noveno asalto.

"Sobre la caída debo decir que no me sentí lastimado, me levanté de inmediato, tuve una buena y rápida recuperación y fui más cuidadoso para que no influyera esa caída en los jueces. Tomé el control de la pelea, desde que me levanté me lo quería comer".

Vargas negó que al final de la contienda estuviera nervioso por la posibilidad de que los jueces hubieran dado la victoria al filipino.

"No estaba nervioso, me sentía muy seguro, la verdad es que esperaba con ansia el anuncio que me decretaba como nuevo campeón porque realice un gran trabajo junto con mi esquina ante una pelea que fue muy dura", agregó.

En caso de que surja complicación para enfrentar a Santa Cruz, dijo que le gustaría buscar unificar con el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que posee el también mexicano Emanuel 'Vaquero' Navarrete.

"Vaquero podría ser otra opción si no se logra la otra pelea, también está en pluma, es campeón; cualquiera de las dos sería atractiva porque los tres estamos en lo más alto y además somos mexicanos".

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, presente en la conferencia de prensa, reconoció que le gustaría que Rey Vargas tuviera la oportunidad de unificar el título ante el monarca de la AMB.

"La pelea ante Santa Cruz sería sensacional, dos boxeadores mexicanos que son ejemplo fuera del ring y tienen un gran futuro", puntualizó Sulaimán. EFE

as/rcg/car