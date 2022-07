Nominados al Emmy de "Succession" y "Squid Game" reaccionan

LOS ÁNGELES (AP) — Nicholas Braun de “Succession” paseaba por las calles de Soho en Manhattan, incapaz de quedarse quieto y sintiéndose “un poco maníaco”. El creador de “Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, estaba instalado en un refugio isleño escribiendo la segunda temporada, pero se tomó un receso para celebrar con una botella de champán. Ellos y muchos otros expresaron su alegría tras haber sido nominados a los premios Emmy.

Algunas reacciones:

___

“Dios mío, es el trabajo de una vida, la gente con la que trabajo. Uno simplemente está rodeado de tanto talento, y realmente somos como una familia. Tantos actores especiales que conocen a sus personajes como la palma de sus manos. Cuando estoy en una escena, también soy un fanático y digo: ‘¡Dios mío, se están luciendo ahora mismo!’ Así que es realmente el mejor trabajo, y estoy muy feliz por todos los demás por recibir sus felicitaciones". — Nicholas Braun de “Succession”, nominado a mejor actor de reparto en una serie de drama, una de las 25 nominaciones para la serie.

___

“Ya me he bebido una botella de champán... Estoy en un proceso agotador de escribir la segunda temporada. Estas nominaciones aumentan la presión, pero a medida que aumenta la presión, diría que también aumenta mi motivación, porque quiero cumplir con las expectativas”. — El creador de “Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, hablando desde la isla de Jeju en Corea del Sur luego de que su serie se convirtiera en la primera en lengua no inglesa en competir por el máximo honor de la TV estadounidense. Obtuvo una nominación a mejor serie de drama y otras 13.

___

“Mi familia sacrificó mucho para que yo persiguiera mis sueños. Siempre existe ese miedo en el fondo de tu mente: ‘¿Se sacrificaron y renunciaron a demasiado? ¿Algún día voy a lograr este sueño que todos tienen para mí y que yo tengo?’ Esto me hace sentir que esto y todo valió la pena”. – Sydney Sweeney, nominada a mejor actriz de reparto en serie dramática por “Euphoria”.

___

“Salimos de ‘Breaking Bad’ como una gran serie. Es una de las mejores de la televisión. Siempre quieres tratar de hacer justicia con ese programa, hacer lo correcto con tu legado. Parece que seguimos cumpliendo la esperanza que la gente tenía de que mantuviéramos ese nivel de excelencia. Estoy siguiendo a (Bryan) Cranston y estos grandes actores que marcaron un hito muy alto”. — Bob Odenkirk, nominado a mejor actor en una serie de drama por “Better Call Saul”.

___

“¡Santo (grosería), esto es (grosería) loco! Que esto suceda una vez es magia, pero dos veces es un milagro... No sé qué decir. Realmente estoy tratando de aprender a decir menos palabrotas. Dios mío. ¿Eso está mejor? Ah, ¿a quién (grosería) voy a engañar? Gracias a la Academia”. — Brett Goldstein de “Ted Lasso” en un mensaje de correo electrónico tras haber sido nominado a mejor actor de reparto en una serie de comedia por segundo año consecutivo.

___

“¿Qué tan emocionada estoy de haber sido parte de lo mejor de lo mejor? Esta nominación es la deliciosa guinda de un hermoso pastel”. — Jane Lynch de “Only Murders in the Building”, nominada a mejor actriz invitada en una serie de comedia.

___

“Uno nunca sabe si la gente va a ver lo que haces, por lo que toda la experiencia de hacer una película o una serie existe en su propia burbuja loca y creativa. ‘The Dropout’ fue el momento más intenso y sorprendentemente divertido, y que se aprecie de esta manera endulza toda la experiencia para mí". — Amanda Seyfried de “The Dropout”, nominada a mejor actriz en una serie limitada o película hecha para televisión, en un comunicado.