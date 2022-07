Mónica Vergara descarta que eliminación de México sea un retroceso

Monterrey (México), 12 jul. Mónica Vergara, seleccionadora mexicana de fútbol femenino, descartó que la eliminación de México en su búsqueda de acudir a su primer Mundial desde Canadá 2015 sea una retroceso para el proyecto de equipos nacionales del país.

"No lo veo como un retroceso porque se tienen planeados partidos de preparación para que se continúe con esta generación avanzando. Evidentemente lo ideal es siempre estar en el Mundial y Juegos Olímpicos, pero tenemos la fortuna de que la mayoría de las jugadoras están en la Liga profesional", explicó la entrenadora.

México cayó este lunes por 1-0 ante la bicampeona del mundo Estados Unidos, resultado con el que el cuadro de Vergara terminó en el último lugar del grupo A del Campeonato W sin posibilidades a aspirar ni a la repesca al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.

Además, las tres derrotas de las mexicanas ante Jamaica, Haití y Estados Unidos en el Campeonato W las dejaron fuera de los Juegos Olímpicos 2024, a los que no acuden desde Atenas 2004.

"Las jugadoras que están en la Liga local y extranjeras nos ayudan a mantenerlas en este nivel competitivo y por fortuna en nuestra categoría sub-20 y sub-17 van a estar en su Mundial. Es un proceso que se trabaja con bases sólidas desde abajo", añadió la estratega de 39 años.

Vergara también se negó a aceptar que el fracaso en el Campeonato W sea para el proyecto de selecciones femeninas de la Federación Mexicana de Fútbol, sino sólo uno en su carrera personal.

"Lo considero como un fracaso personal. Quiero que sepan que debemos rescatar las cosas buenas que se desarrollan en el país, que el fútbol femenino crece con pasos sólidos adelante. Estamos en etapa de transición", afirmó.

La mentora reconoció que el que las mexicanas no hayan anotado en sus tres partidos en la fase de grupos del Campeonato W se debió a la falta del fútbol asociación de sus jugadoras y descartó que piense en renunciar a su cargo como seleccionadora de México.

"No soy una persona que renuncia a las cosas. Voy a ser evaluada por lo que me fue asignado, pero no sólo por este torneo sino por el proceso. No sé lo qué pasará, sólo sé que me gusta terminar bien lo que hago", concluyó.EFE

