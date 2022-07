Lo principal es la comodidad: estos zapatos planos están de moda

HANDOUT - Las sandalias planas ganaron en elegancia, como en este modelo de Tory Burch para Miller Sandals. Foto: Tory Burch/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Lo cómodo es moda: así se dejan definir las nuevas tendencias en materia de calzado para este verano boreal de 2022. De hecho, ya casi no se ven las clásicas sandalias de tacón alto. Tal vez puedan encontrarse en algunos pies en una fiesta, pero incluso aquí cuesta encontrarlas. Modelos con suelas planas y cómodas, esa es la "idea básica que se observa en la moda del calzado en su totalidad", comenta la asesora de compras Maria Hans. Los siguientes son los modelos más requeridos: Sandalias de pescador "Uno de los modelos más importantes de calzado en este verano son las sandalias de pescador", señala Claudia Schulz, del Instituto Alemán del Zapato en Offenburg. "Se caracterizan por su aspecto retro con muchas correas, por lo que parecen un poco un híbrido entre una sandalia y un zapato abotinado. Además, estas sandalias están cerradas adelante", apunta la experta. Este tipo de sandalia, comenta Schulz, es especialmente adecuado para las mujeres con piernas largas y flacas. Y además quedan muy bien con una falda larga, así como con un vestido de verano o jeans. Pero Schulz asimismo recomienda este calzado para una vestimenta laboral, porque le añaden un toque de liviandad veraniega a la ropa más formal. Chancletas y ojotas "También las chancletas son un gran tema en el verano. Sin embargo, hoy en día, este tipo de calzado tiene poco que ver con las chanclas de baño de antaño", afirma Maria Hans. Porque se volvieron mucho más elegantes. Las correas están trenzadas, por ejemplo, y a la vez aparecen decorados con pedrería o perlas. Las chancletas se usan durante esta temporada con todo tipo de atuendo, desde un vestido hasta una combinación con shorts. Este calzado no tiene tacón, aunque existe la alternativa de los modelos con una suela gruesa. Sandalias de plataforma "Las sandalias de plataforma reemplazan claramente el tacón este verano", considera la experta en calzado Claudia Schulz. Y existen numerosas variantes, desde una suela moderada hasta una plataforma muy alta. Las plataformas se llevan con minifaldas súper cortas o con vestidos extralargos, al estilo de la década de 1970. Actualmente concitan la atención las suelas de plataforma de colores, por ejemplo en verde hierba o en un azul brillante denominado "electric blue". "Chunky sandals" (sandalias gruesas) Las "Chunky Sandals" (sandalias gruesas) también tienen gruesas suelas y desde hace tiempo se cuentan entre los calzados más buscados por las clientas. Se remontan a las legendarias "Dad Sandals", que Chanel llevó a las pasarelas. "Durante este verano, las 'Chunky Sandals' proporcionan una base deportiva y cómoda para los nuevos looks clave", señala el Instituto Alemán de la Moda en su reporte sobre tendencias. "Los ingredientes: una plantilla cómoda, correas extra anchas y una suela de plataforma moderada", detalla. También las "Chunky Sandals" se dejan combinar durante este verano con atuendos diversos, por ejemplo junto a calcetines blancos de tenis, y se las usa en los más diferentes contextos. Incluso se las ve seguido en la ropa que se lleva para ir a trabajar. Zuecos o "clogs" Los zuecos con tacones y suelas de madera también están de moda esta temporada. "Pero poco tienen que ver con las versiones más bien caseras que estaban de moda hace unos años", analiza Maria Hans. En su lugar, estos modelos gruesos adquieren ahora un aspecto más femenino con adornos en este sentido. Estos zuecos quedan especialmente bien con looks de pantalones anchos y vaqueros. Sandalias de tiras Este tipo de sandalia es un verdadero clásico. "Las sandalias de tiras siempre vuelven en una nueva versión", comenta Schulz. Por eso se las puede seguir contando como calzado de tendencia. Durante este verano se las ve especialmente en tonos metálicos, como el dorado. La mayoría de las sandalias de tiras actuales son planas, pero también hay algunos modelos con un pequeño tacón. "Estos modelos tienen correas en el tobillo y quedan especialmente bien con un vestido", afirma la experta del Instituto del Calzado. Los modelos planos, en cambio, combinan bien con los últimos cortes de pantalón. dpa