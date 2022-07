La Bienal de Venecia pide liberación de los tres cineastas detenidos en Irán

Roma, 12 jul. La Bienal de Venecia pidió hoy la liberación del destacado cineasta iraní Jafar Panahi, ganador del León de Oro del festival de cine veneciano, y de sus colegas y compatriotas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, tras condenar su detención en Irán.

"La Bienal de Venecia recibe con profunda consternación la noticia de las detenciones de cineastas iraníes", dijo hoy la fundación cultural en un comunicado tras conocerse que Panahi fue detenido este lunes frente a la oficina de la fiscalía en Teherán, adonde había acudido para dar seguimiento al arresto de otros dos cineastas.

Panahi, "el cineasta disidente que ya ha sido detenido y condenado en el pasado, ha vuelto a ser privado de su libertad personal por manifestarse junto a varios de sus colegas contra la detención de otros dos directores, Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, el 8 de julio, a raíz de las protestas contra la violencia contra los civiles en Irán".

La Bienal "une su voz a las muchas que se alzan estos días en todo el mundo para condenar las acciones represivas en curso, y pide la inmediata liberación de los cineastas detenidos en defensa del derecho a la libertad de expresión y de creación", añadió.

Entre los numerosos y prestigiosos premios de una extraordinaria carrera internacional, Panahi ganó en el año 2000 el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, organizado por la Bienal, con la película El Círculo.

Panahi publicó en su cuenta de Instagram el pasado domingo un comunicado firmado por 334 cineastas iraníes, que condenaba "la constante represión" de artistas y cineastas independientes y exigía "la liberación inmediata e incondicional" de Rasoulof y Ale Ahmad, que han sido "trasladados a un lugar anónimo".

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con "There is no Evil" en 2020, y Ale Ahmad, junto a un grupo de actores, incluido Panahi, firmaron el pasado 29 de mayo otro comunicado titulado "Depón tu arma", en el que pedían a las fuerzas de seguridad dejar sus armas y regresar al brazo de la nación.

El citado comunicado fue publicado durante las protestas callejeras que se organizaron contra la corrupción tras el derrumbe mortal de un edificio llamado Metropol en la ciudad sureña de Abadán. EFE

