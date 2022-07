Ion Izagirre:"Una pena no haber podido estar delante"

Megève (Francia), 12 jul. El español Ion Izagirre (Cofidis), uno de los 24 protagonistas de la escapada ganadora de la décima etapa del Tour, lamentó "no haber podido estar delante" en los kilómetros decisivos de la etapa, por lo que no pudo disputar una victoria muy perseguida.

"Costó mucho trabajo entrar en la fuga y al final ha sido una pena no haber podido estar delante. Era una buena oportunidad porque otros días con los favoritos en acción es más difícil. En días como hoy había que jugársela", dijo Izagirre en la meta de Megève.

Era el segundo intento de Izagirre metiéndose en una fuga numerosa, pero la suerte final se resiste.

"Las sensaciones no son malas, pero tampoco diría que son las mejores. Queda mucho Tour y hay que tratar de recuperar y volverlo a intentar. El puerto no era duro, sino de subir con plato, pero cuando se marcharon los primeros, cerca de meta, detrás no hubo entendimiento. En el primer ataque me soltaron y se me fue el caballo", lamentó. EFE

soc/arh