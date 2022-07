Inflación en línea de EE.UU. se desaceleró en junio

(Bloomberg) -- La tasa de inflación de los bienes comprados en línea en Estados Unidos se desaceleró drásticamente el mes pasado, según el índice Adobe Digital Price, aunque no hubo tregua en los precios de los alimentos, que aumentaron al ritmo más rápido registrado.

Los precios en línea en general se elevaron solo un 0,3% en junio frente a un año antes, informó Adobe el martes. La lectura es inferior al 2% de mayo y el récord de 3,6% de febrero. En comparación con el mes anterior, los precios cayeron un 1%, la tercera contracción mensual consecutiva, y la racha más larga desde que comenzó la pandemia a principios de 2020.

Los precios de 11 de los 18 componentes que monitorea Adobe, entre los que se cuentan los productos electrónicos, el vestuario y los juguetes, disminuyeron el mes pasado, lo que indica que los consumidores podrían estar recortando los gastos discrecionales mientras los minoristas ofrecen descuentos tras acumular inventarios. La caída en los precios del vestuario fue la más pronunciada desde marzo de 2021.

Los precios de los comestibles en línea resistieron la tendencia para aumentar en junio al ritmo anual más rápido en registros. Los más afectados por los costos más altos de los alimentos son los hogares de bajos ingresos, porque gastan una cantidad desproporcionada de sus presupuestos en comestibles.

La guerra en Ucrania ha elevado los costos de alimentos básicos como los cereales, así como los fertilizantes que son cruciales para la agricultura. Las Naciones Unidas han advertido sobre un aumento en el número de personas en todo el mundo que corren el riesgo de padecer hambre.

Nota Original:

Online US Inflation Slowed In June But Food Prices Hit New High

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.