Etapa del Granon será "dura", advierte Eduardo Chozas, que espera que un español le suceda

Primero, y hasta ahora único ganador de una etapa del Tour de Francia con final en el Col du Granon, en 1986, el español Eduardo Chozas analizó para la AFP la jornada del miércoles con final en ese puerto alpino, una etapa que será "dura, dura".

"Vienen etapas de alta montaña duras, de muchos puertos, la primera va a ser dura, dura, con el final en el Granon, en la que espero que haya una fuga donde haya un español que pueda sucederme, eso sería muy bonito", explicó Chozas, que en la 16ª etapa del Tour-1986 se adjudicó la segunda de sus cuatro victorias parciales en la 'Grande Boucle', pasando a la historia como el primer corredor en imponerse en esa cima alpina que el Tour no ha vuelto a coronar hasta este 2022.

El Granon cuenta con una subida de 11,3 kilómetros con una pendiente media del 9,2% y su cumbre se halla a más de 2.400 metros de altitud.

El antiguo corredor de 62 años, invitado por el departamento de Altos Alpes, recibirá un homenaje por parte del Tour el miércoles en el marco de la undécima etapa, cuyo final supone la segunda presencia de ese puerto en la ronda gala.

"Desde hace cuatro meses se pusieron en contacto conmigo, me ofrecieron ir allí, en mi honor, que estuviese presente en la llegada en Col du Granon y en la salida de Briançon", explicó Chozas.

"Es un honor para mí que después de 36 años el Tour llegue allí, pero sobre todo que se hayan acordado de mí las autoridades de la zona, el propio Tour de Francia para revivir aquel momento en la persona de otro corredor que será mi sucesor, estoy muy orgulloso", confesó Chozas.

En aquella etapa su esfuerzo y su gesta tuvieron menos eco mediático en el momento debido a que por detrás de él se estaba jugando el maillot amarillo entre Bernard Hinault y Greg LeMond, que acabaría sobre los hombros del estadounidense, siendo la última vez que lo vistió el francés cinco veces ganador del Tour.

- "Pogacar encuentra rival en Vingegaard" -

"Quizá en su día las cámaras no me captaron mucho tiempo en aquella gran etapa, pero con el tiempo han sabido compensar aquellos momentos en que me merecía quizá más protagonismo", afirma sin rencor el antiguo corredor español.

Chozas analizó también esta primera parte del Tour, "muy bonito hasta ahora". "Ha habido dos grandes estrellas, Wout Van Aert y Tadej Pogacar. Van Aert por lo que ha sido capaz de hacer, ganar dos etapas, ir de líder, consolidar casi el maillot verde, ayudar al equipo, un supercampeón que hace levantar pasiones a los aficionados, entre los que me incluyo".

Respecto a la lucha por la general, Chozas no ve un claro favorito y concede opciones al danés del Jumbo Jonas Vingegaard.

"Un Pogacar que también ha ganado dos etapas, que ha sido muy regular, en la crono, en el pavés, ha estado delante sin ningún problema", pero "encuentra un rival gracias a Vingegaard, que está muy fuerte también, en la primera lucha de poder a poder se ha visto que Vingegaard hoy por hoy está al mismo nivel que Pogacar", analizó.

"Los demás favoritos están un poco por debajo de los dos", valoró Chozas.

Al igual que ocurriese en 1986, ¿será juez el Col du Granon de un cambio en la jerarquía del ciclismo?

iga/psr