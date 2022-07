Confirman que Marion Barber murió por un golpe de calor

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — El excorredor de los Cowboys de Dallas Marion Barber III falleció de un golpe de calor, confirmó el lunes la policía.

La policía de Frisco, un suburbio de Dallas, indicó en un comunicado que el médico forense del Condado de Collin confirmó que se trató de una muerte accidental. El portavoz de la policía no dio más detalles de las circunstancias de su muerte, a los 38 años, y la oficina del médico forense no respondió inmediatamente a los mensajes de The Associated Press.

La policía encontró muerto a Barber durante chequeo de bienestar el primero de junio en un departamento de Frisco, que creen estaba rentando.

El exjugador del Golden Gopher de Minnesota fue seleccionado en la cuarta ronda del 2005 por Dallas y pasó seis temporadas con el equipo. Sumó 24 touchdowns en el 2006 y 2007 a pesar de que sólo fue titular en un duelo esos dos años. Barber corrió para 654 yardas y un máximo de carrera de 14 touchdowns en el 2006.

En el 2007, Barber sumó 975 yardas por tierra y 10 anotaciones y fue seleccionado al Pro Bowl. Su papel y producción decayó a partir de ese momento y tuvo un mínimo de carrera en acarreos, yardas y touchdowns en su último año con Dallas en el 2010. Barber disputó una temporada más con Chicago en el 2011.