2-0. La maldición alemana continúa

Londres, 12 jul. Siete partidos contra Alemania y ninguna victoria. Continúa la maldición de España contra el país teutón, que aprovechó lo poco que generó para imponerse por 2-0 en el Brentford Community Stadium y dejar a España condenada a luchar por el segundo puesto del Grupo B.

Las chicas de Jorge Vilda se jugarán el pase a los cuartos de final contra Dinamarca en la última jornada, con Alemania que acudirá al partido contra Finlandia con el primer puesto ya sentenciado.

Un error de Sandra Paños y un córner mal defendido por España condenó a la selección nacional que, por juego, mereció más, pero a la que le faltó pegada y contundencia en los últimos metros.

UN ERROR FATAL Y TEMPRANO

Las cosas no pudieron empezar peor para España. A los dos minutos, Baños se equivocó en la salida de balón y le regaló el esférico a Bühl. La delantera alemana, dentro del área, regateó a Paredes y cruzó la pelota a la red.

No habían pasado ni tres minutos y España le había entregado el mando del partido a Alemania, que se alejaba de la posesión para abrazar la efectividad. El balón era de las españolas, que lo movían con agilidad y gracia, en busca de un merecido empate que rozó en dos ocasiones, la más clara cuando Lucía García, en el mano a mano, regateó a Frohms, y, con poco ángulo, se encontró con el lateral de la red. La segundad oportunidad llegó con una pincelada de Mariona Caldentey desde fuera del área que rozó la escuadra.

España, cómoda con la pelota, mereció el 1-1, pero fueron las alemanas las que, de nuevo, estuvieron más acertadas de cara a gol. Pasada la media hora, en un córner fatal defendido por España, Alexandra Popp se elevó por encima de la defensa y con un remate hacia atrás aumentó la ventaja.

SENCILLEZ ALEMANA

Habían concedido demasiado las de Jorge Vilda para cómo se estaba desarrollando el encuentro. La sensación era de injusticia, pero también de seriedad por parte de las germanas, muy conscientes de que su plan no pasaba por amasar la pelota y llegar a cuentagotas. Con aprovechar las que tuvieran les valía.

Con el 2-0, Alemania estaba dónde quería y pudo rematar la faena cuando Irene Paredes rozó la expulsión al derribar a Popp en un uno para uno. La colegiada no señaló nada y dejó con vida a España, que atacó la banda derecha de Felicitas Rauch hasta conseguir que la sustituyeran. Esto no frenó los centros inertes de las españolas, que no tuvieron la primera clara de la segunda mitad hasta los últimos 20 minutos, cuando Caldentey conectó una volea que repelió con un paradón Frohms.

En medio de la insistencia española, Alemania hizo el tercero, anulado por claro fuera de juego de Tabea Wassmuth, y, pese a los arreones finales, España se quedó sin el premio de un gol que merecieron, pero que no supieron rematar.

Alemania, intratable en las fases de grupos, donde nunca ha perdido en su historia de las Eurocopas (15 victorias y cuatro empates), se sostiene en el primer puesto del Grupo B con seis puntos, seguida por España, con tres, y por Dinamarca, que hizo los deberes contra Finlandia y suma tres unidades. España se jugará su continuidad en el torneo contra las danesas el próximo sábado de nuevo en Brentford. Valdrá un empate para asegurarse un puesto entre las ocho mejores de la Eurocopa.

- Ficha técnica:

2 - Alemania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch (Kleinherne, m.62); Oberdorf, Dabritz (Dallmann, m.72), Magull (Lattwein, m.46); Huth, Popp (Wassmuth, m.62) y Bühl (Brand, m.87).

0 - España: Paños; Batlle, Paredes, León, Ouahabi; Alexandri (Del Castillo, m.70), Bonmatí, Guijarro; S.García (Cardona, m.70), L.García (Pina, m.62) y Caldentey (Guerrero, m.84).

Goles: 1-0. Bühl, m.3 y 2-0. Popp, m.37.

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA) amonestó a las alemanas Rauch (m.27) y Oberdorf (m.86).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo B disputado en el Brentford Community Stadium de Londres ante 16.037 espectadores.

Manuel Sánchez Gómez