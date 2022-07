Un secretario de Estado, el undécimo en la carrera para reemplazar a Johnson

Londres, 11 jul. El secretario británico de Estado de Exteriores, Rehman Chishti, es el undécimo político en sumarse a la carrera para sustituir a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro, después de que lo hiciera anoche la jefa de la diplomacia del Reino Unido, Liz Truss.

Chishti, que fue designado en el cargo la semana pasada y es un político poco conocido, ha resaltado en su cuenta de Facebook, donde comunicó su candidatura, que busca un recorte de impuestos.

"Para mí, se trata de aspiraciones conservadoras, sobre ideas nuevas y también tener un equipo nuevo", agregó el diputado.

Truss, una de las favoritas para hacerse con el liderazgo "tory", anunció que se presentaba como aspirante en el diario "Daily Telegraph", en el que prometió también recortar impuestos.

El proceso para elegir al sucesor de Johnson en Downing Street empezará esta semana, una vez que el Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, se reúna esta tarde para elegir a su ejecutiva y establezca el calendario para las votaciones.

Johnson se vio forzado a renunciar el pasado jueves después de que más de 50 miembros de su Ejecutivo dimitieran en protesta por su gestión y los escándalos que salpicaron su liderazgo.

Además de Chishti y Truss, se han presentado la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt; el ministro de Economía, Nadhim Zahawi; el responsable de Transporte, Grant Shapps; los ex titulares de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt, el ex titular de Economía Rishi Sunak, así como el presidente del comité de Exteriores del Parlamento, Tom Tugendhat; la fiscal general, Suella Braverman, y la ex secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch.

El citado comité confía en que el próximo líder sea designado para septiembre, una vez completada las rondas de votaciones.

Mientras este proceso sigue su marcha, Johnson permanece al frente del Gobierno del Reino Unido. EFE

