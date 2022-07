MLB anuncia roster para Juego de Estrellas; 27 latinos estarán en Los Ángeles

Redacción deportes, 10 jul. Los rosters completos para el Juego de Estrellas 2022 fueron anunciados este domingo, figurando en ellos un total de 27 latinoamericanos, quienes accionarán en el encuentro a disputarse el próximo 19 de este mes en el Dodgers Stadium, de Los Ángeles.

Del total de 27 jugadores latinos, 17 pertenecen a la escuadra de la Liga Americana (LA) y 10 al conjunto de la Liga Nacional (LN).

Entre los países latinoamericanos con representantes en el clásico de mitad de temporada se encuentran: República Dominicana (13), Venezuela (ocho), Cuba (dos), Puerto Rico (dos), Aruba, (uno) y México (uno).

En total Latinoamérica tendrá a siete titulares en ambos equipos, cuatro en la Liga Americana y tres en la Nacional.

Del total de 68 jugadores (34 por cada equipo) formarán parte del Juego de Estrellas, el 40% (39.7) pertenecen a los países de Latinoamérica.

Latinos en la Liga Americana

Lanzadores

Néstor Cortés, LZ, Yanquis, (CUB); Framber Valdez, LZ, Astros, (RD); Martín Pérez, LZ, Rangers,

(VEN); Emmanuel Clase, LD, Guardianes, (RD); Gregory Soto, LZ, Tigres, (RD); y Jorge López, LD, Orioles (PR).

Titulares

Alejandro Kirk, C, Azulejos (MEX); Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos, (RD); José Altuve, 2B, Astros, (VEN), y Rafael Devers, 3B, Medias Rojas, (RD)

Reservas

Yordan Álvarez, BD, Astros, (CUB); Miguel Cabrera, BD, Tigres (VEN) (selección especial del comisionado), Xander Bogaerts, SS, Medias Rojas, (ARU); José Ramírez, 3B, Guardianes (RD); Luis Arráez, 1B, Twins, (VEN); Andrés Giménez, 2B, Guardianes (VEN); y Julio Rodríguez, OF, Marineros (RD).

Latinos en la Liga Nacional

Lanzadores

Sandy Alcántara, LD, Marlins (RD); Luis Castillo, LD, Rojos, (RD); y Edwin Díaz, LD, Mets (PR)

Titulares

Willson Contreras, C, Cachorros, (VEN), Manny Machado, 3B, Padres, (RD) y Ronald Acuña Jr., OF, Bravos (VEN)

Reservas

William Contreras, C, Bravos (VEN); Albert Pujols, BD/1B, Cardenales (selección especial del comisionado de MLB) (RD); Juan Soto, OF, Nacionales, (RD) y Starling Marte, OF, Mets (RD).

Cabrera, con 12 y dominicano Pujols, con 11, lideran en selecciones al Juego de Estrellas a los Jugadores que estarán en Los Ángeles, entre ellos 30 que estarán debutando en el juego de estelares de Grandes Ligas.

Jugadores que completan el roster de la Liga Americana

Lanzadores

Shane McClanahan, LZ, Rays; Alek Manoah, LD, Azulejos; Paul Blackburn, LD, Atléticos; Gerrit Cole, LD, Yanquis; Justin Verlander, LD, Astros; Shohei Ohtani, LD/BD, Angelinos y Clay Holmes, RHP, Yanquis.

Titulares

Tim Anderson, SS, Medias Blancas; Shohei Ohtani, DH, Angelinos; Aaron Judge, OF, Yanquis; Mike Trout, OF, Angelinos Giancarlo Stanton, OF, Yanquis.

Reservas

José Treviño, C, Yanquis; George Springer, OF, Azulejos; Byron Buxton, OF, Mellizos; Andrew Benintendi, OF, Reales; Kyle Tucker, OF, Astros.

Jugadores que completan el roster de la Liga Lanzadores

Clayton Kershaw, LZ, Dodgers; Corbin Burnes, LD, Cerveceros; Max Fried, LZ, Bravos; Tony Gonsolin, LD, Dodgers; Joe Musgrove, LD, Padres; Josh Hader, LZ, Cerveceros; Ryan Helsley, LD, Cardenales; David Bednar, LD, Piratas; y Joe Mantiply, LZ, D-backs.

Titulares

Paul Goldschmidt, 1B, Cardenales; Jazz Chisholm Jr., 2B, Marlins; Trea Turner, SS, Dodgers; Bryce Harper, BD, Filis; Joc Pederson, OF, Gigantes; y Mookie Betts, OF, Dodgers

Reservas

Nolan Arenado, 3B, Cardenales; Pete Alonso, 1B, Metros; Jeff McNeil, 2B, Metros; Travis d'Arnaud, C, Bravos; y C.J. Cron, 1B, Rockies; Dansby Swanson, SS, Bravos; Kyle Schwarber, OF, Filis y Ian Happ, OF, Cachorros. EFE

hr/PLV