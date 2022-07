Liz Truss, ministra de Exteriores británica, entra en la carrera por ser la próxima primera ministra

FOTO DE ARCHIVO. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, camina frente a Downing Street, en Londres, Reino Unido. 23 de marzo de 2022. REUTERS/Peter Cziborra

Por Kate Holton y Andrew MacAskill

LONDRES, 11 jul (Reuters) - La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, entró el lunes en la carrera para sustituir a Boris Johnson como primer ministro, elevando a 11 el número de candidatos en una contienda cada vez más enconada e imprevisible.

Truss, que ha ocupado puestos ministeriales en varios departamentos del Gobierno, como comercio, justicia y hacienda, dijo que reduciría los impuestos y mantendría una línea dura contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

La candidata aspira a sustituir a Johnson, que se vio obligado a dimitir el jueves tras una serie de escándalos. Las reglas para la elección del liderazgo se establecerán más tarde el lunes, con el objetivo de encontrar un sucesor para septiembre.

"Bajo mi liderazgo, empezaría a recortar los impuestos desde el primer día para tomar medidas inmediatas que ayuden a la gente a hacer frente al coste de la vida", escribió Truss en el Daily Telegraph. "No es correcto subir los impuestos ahora".

La carrera por un nuevo líder siguió a uno de los periodos más notables de la historia política británica moderna, cuando más de 50 ministros del Gobierno renunciaron, denunciando el carácter de Johnson, su integridad y su incapacidad para decir la verdad.

Dado que muchos miembros del parlamento no están contentos con que Johnson siga en el cargo hasta que se encuentre un sucesor, es probable que el partido acelere el proceso de elección. Podría insistir en que los candidatos tengan el respaldo de unos 30 legisladores para entrar en el proceso, antes que comiencen esta semana las votaciones para reducir el número a dos.

Alrededor de 200.000 miembros del Partido Conservador elegirán entonces a un ganador tras semanas de campaña electoral en todo el país.

El exministro de Economía, Rishi Sunak, es el principal candidato, lo que ha llevado a sus rivales a atacar su historial económico y a prometer una reducción de los impuestos, incluso si eso aumenta el endeudamiento del Gobierno.

Un diputado confirmó que en los grupos de WhatsApp de los miembros del parlamento había circulado un dosier que criticaba la trayectoria de Sunak.

Nadhim Zahawi, nombrado ministro de Economía en medio de la agitación de la semana pasada, dijo que también estaba siendo calumniado por sus rivales después que los medios de comunicación plantearan preguntas sobre las finanzas personales y el historial fiscal del exempresario.

"Está claro que me están difamando", dijo el lunes a Sky News. "Me dijeron que la Oficina de Fraudes Graves, que la Agencia Nacional del Crimen, que la HMRC (oficina de impuestos) me están investigando. No estoy al tanto de esto. Siempre he declarado mis impuestos, he pagado mis impuestos en el Reino Unido".

Otros candidatos son la fiscal general, Suella Braverman, el exsecretario de Sanidad, Jeremy Hunt, el exministro de Sanidad y Hacienda, Sajid Javid, y el secretario de Transportes, Grant Shapps.

Un diputado conservador se mostró sorprendido por el número de personas de su entorno que se presentan a la contienda por el liderazgo.

"No debería sorprenderme las ambiciones y los delirios de algunos de mis colegas, pero me sorprende", dijo. "Espero que reduzcamos la lista de candidatos muy rápidamente".

(Escrito por Kate Holton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)