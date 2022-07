LISTA DEPORTES

Lunes 11 de julio de 2022

El editor en turno es Eric Núñez en Nueva York hasta las 2100 GMT. León Girón se hace cargo a partir de esa hora en Ciudad de México.

TENIS

DJOKOVIC-¿Y AHORA?

WIMBLEDON, Inglaterra — Después de conquistar su séptimo título de Wimbledon y el 21ro de Grand Slam, Novak Djokovic se tomará unas semanas de vacaciones. Lo que no está claro es cuánto tiempo estará sin actividad y cuándo podrá retomar la persecución a Rafael Nadal, dueño del récord con 22 grandes. El próximo Slam será el Abierto de Estados Unidos y, de momento, Djokovic no podrá participar por no estar vacunado contra el COVID-19. Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

RANKINGS

WIMBLEDON, Inglaterra — Roger Federer queda fuera de los rankings de la ATP completamente por primera vez en un cuarto de siglo, mientras que Novak Djokovic retrocede del cuarto puesto al séptimo, un día después de coronarse campeón de Wimbledon por séptima ocasión. Por Howard Fendrich. 550 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FÚTBOL

BOCA-TÉCNICO

BUENOS AIRES — Boca Juniors confirma que su exjugador Hugo Ibarra será hasta fin de año etécnico del popular club argentino, golpeado luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. Ibarra, quien dirigía a la reserva de Boca, quedó como técnico interino tras el despido la semana pasada de Sebastián Battaglia. 250 palabras. ENVIADO.

COPA AMÉRICA-MUJERES

BOGOTÁ — Chile debuta en la Copa América femenina midiéndose contra Paraguay. La Roja femenina busca repetir en un Mundial tras acudir a la cita de Francia 2019. La anfitriona Colombia va por su segundo triunfo en el certamen continenal al enfrentar a Bolivia. 300 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

CONCACAF-MUJERES

MONTERREY, México — Estados Unidos choca contra México en el cierre de la fase de grupos del campeonato femenino de la CONCACAF, clasificatorio para el Mundial de 2023. Estados Unidos, Canadá y Costa Rica aseguraron sus boletos de antemano. Las mexicanas quedaron eliminadas tras perder sus primeros dos encuentros. 300 palabras. AP Fotos. Editores: jornada comienza a las 2300 GMT.

EURO-MUJERES

BRIGHTON, Inglaterra — Al compás de una tripleta de Beth Mead, Inglaterra propina una goleada histórica 8-0 a Noruega y las anfitrionas del Campeonato Europeo femenino se clasifican a los cuartos de fecha con anticipación. 250 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MAN UNITED-CRISTIANO

BANGKOK — El técnico del Manchester Erik ten Hag afirma que Cristiano Ronaldo “no está en venta”. El equipo inglés se encuentra en Tailandia dentro de una gira de pretemporada, pero el delantero de 37 años no participa de la expedición debido a un asunto familiar que no fue especificado, en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el club. 250 palabras. ENVIADO.

JUVENTUS-POGBA

TURÍN, Italia — Paul Pogba buscará revivir su carrera y que la Juventus vuelva al sendero de los títulos tras oficializar su retorno al club italiano. Se trata de un negocio redondo para los Bianconeri. Seis años después de vender a Pogba al Manchester United por el entonces monto récord de 105 millones de euros (116 millones de dólares), Juventus ficha otra vez al volante francés, ahora vez como agente libre. 500 palabras. ENVIADO.

MOTOR

F1-ECCLESTONE

LONDRES — La fiscalía británica anuncia que Bernie Ecclestone, el exjefe de la Fórmula Uno, será acusado de fraude por falsa representación tras una investigación del gobierno por los activos que mantiene en el extranjero. Los activos en mención excederían los 400 millones de libras (477 millones de dólares). 200 palabras. ENVIADO.

BÉISBOL

SALÓN DE LA FAMA-ORTIZ

BOSTON — David Ortiz labró una carrera que le llevó al Salón de la Fama en la que enfrentó sin temor a lanzadores con el juego de por medio. En lo que se refiere a la multitud en Cooperstown para dar su discurso de exaltación, pues es otra historia. Por Jimmy Golen. 500 palabras. ENVIADO.

BRAVOS-CANÓ

ATLANTA — Los Bravos de Atlanta adquieren al veterano segunda base dominicano Robinson Canó por un dólar dentro de un canje de ligas menores con los Padres de San Diego. El dominicano de 39 años se incorporó de inmediato para el inicio de una serie de tres juegos contra su ex club, los líderes Mets de Nueva York. 300 palabras. ENVIADO.

Partidos de hoy en Grandes Ligas (horas del este)

Detroit en Kansas City, 2:10 p.m. (primer juego, ENVIADO)

Pittsburgh en Miami, 6:40 p.m.

Boston en Tampa Bay, 7:10 p.m.

Chicago Medias Blancas en Cleveland, 7:10 p.m.

Filadelfia en San Luis, 7:15 p.m.

N.Y. Mets en Atlanta, 7:20 p.m.

Oakland en Texas, 8:05 p.m.

Detroit en Kansas City, 8:10 p.m., 2do juego

San Diego en Colorado, 8:40 p.m.

Arizona en San Francisco, 9:45 p.m.

___

Si tienen alguna pregunta sobre los despachos enviados o pedidos de cobertura de alguna noticia, pueden llamar al (212) 621-1645 o escribirnos a deportes@ap.org. Para consultas sobre fotografías favor comunicarse al teléfono (5255) 3300-7640 o al correo electrónico latamphotodesk@ap.org