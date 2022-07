Acciones de Twitter caen ante batalla legal tras retiro de Musk

(Bloomberg) -- Las acciones de Twitter Inc. cayeron el lunes después de que Elon Musk se retirara de su acuerdo de US$44.000 millones para comprar la compañía, preparando el escenario para una batalla legal disruptiva.

Las acciones caían un 6,6% a US$34,40 a las 9:38 a.m., en vías a borrar alrededor de US$1.800 millones en valor de mercado, después de que Musk se retirara de un acuerdo para comprar el gigante de las redes sociales. Las acciones de Tesla Inc., el fabricante de automóviles eléctricos que lidera Musk, bajaban alrededor de un 1%.

Las acciones de Twitter se han estado cotizando muy por debajo de la oferta de US$54,20 por acción que Musk hizo en abril. El multimillonario alega que Twitter tergiversó los datos de los usuarios, diciendo que la cantidad de robots de spam en la plataforma es mucho más alto que lo que la compañía ha revelado. Las acciones también han estado cayendo junto con el sector tecnológico en medio del aumento de las tasas de interés.

“No es una gran sorpresa para nadie que Musk esté tratando de abandonar el trato”, dijo el fundador de Vital Knowledge, Adam Crisafulli. “Sin embargo, el problema es que toda esta saga probablemente fue bastante disruptiva en los últimos meses, lo que podría afectar el desempeño de Twitter no solo en el segundo trimestre sino también en el tercero”.

Con una multa por abandono de US$1.000 millones en juego, los operadores se preparan para más caos a medida que Twitter lleva a Musk a los tribunales.

El presidente de Twitter, Bret Taylor, dijo que la compañía emprenderá acciones legales para cerrar la transacción “en el precio y los términos acordados por el Sr. Musk”. La compañía contrató a la renombrada firma legal de fusiones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y pretende presentar una demanda a principios de esta semana, según personas familiarizadas con los planes de la compañía, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Twitter ha negado los reclamos de Musk, diciendo que los bots son menos del 5% del total de usuarios, y los ejecutivos repitieron el jueves que sus estimaciones son precisas.

“Van a exigir a Musk que cumpla el trato a pesar de que él dice que está rescindido, y yo diría que tienen más del 50% de posibilidades de ganar”, dijo el estratega de mercado Cabot Henderson, que se especializa en arbitraje de fusiones y situaciones especiales en JonesTrading.

Todos los ojos estarán puestos en los resultados de ganancias trimestrales de la compañía que se espera se publiquen a finales de este mes. Para sus estados financieros del primer trimestre, los ingresos aumentaron a US$1.200 millones, por debajo de las estimaciones de los analistas en medio de una desaceleración en la publicidad.

