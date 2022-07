Pogacar: "Ganaré cada segundo que pueda"

Châtel (Francia), 10 jul. El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, justificó su ataque final en el grupo de favoritos en la necesidad de aumentar su renta y aseguró que lo hará cada vez que tenga opción.

"Si hay una posibilidad de ganar más segundos, ¿por qué no?. Hemos controlado la carrera, no nos ha sorprendido nadie y tenía la ocasión de ganar unos segundos. Me he lanzado, creo que ha sido una buena jornada", aseguró el ciclista del UAE, que metió 3 segundos a todos sus rivales salvo al danés Jonas Vingegaard.

Pogacar afirmó que la jornada de este domingo demuestra que tiene "uno de los mejores equipos" del Tour, pese a quienes opinan que ese es su punto débil.

El UAE metió al estadounidense Brandon Mcnulty en la fuga, lo que le permitió trabajar en el tramo final, el español Marc Soler puso el tempo durante buena parte de la jornada y en el último puerto le ayudaron el neozelandés George Bennett y el polaco Rafal Majka.

Pogacar señaló que, pese a lo que pueda pensarse, el Tour está muy abierto, con solo 39 segundos sobre Vingegaard y 1.17 con el británico Geraint Thomas.

El esloveno señaló que el danés "ha demostrado que está muy fuerte, aunque indicó que "esto no puede reducirse a una pelea" entre ambos, porque otros rivales también están cerca en la general.

Tras la jornada de descanso de este lunes, el pelotón afrontará una jornada de media montaña y dos duras jornadas alpinas, con finales en el Granon y en el Alpe d'Huez.

"Ambas son temibles. El Granon con el Galibier antes será durísimo, pero también el Alpe d'Huez con el la Croix de Fer. Creo que esta segunda puede ser la más dura del Tour", señaló. EFE

