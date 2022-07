Pinot: "Tengo remordimientos, debí atacar antes"

Châtel (Francia), 10 julio. El francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ), uno de los protagonistas de la fuga del día, se sintió con "remordimientos por no haber atacado antes" al final de la novena etapa del Tour, en la que no solo no puso atrapar al ganador, el luxemburgués Bob Jungels, sino que fue relegado al cuarto puesto por los españoles Jonathan Castroviejo y Carlos Verona.

“Tengo algunos remordimientos porque podría haber atacado un poco antes, pero siempre es fácil verlo después. De todos modos, me lo creí. La última subida no fue lo suficientemente dura, a 3 kilómetros de meta había una zona llana que me rompió el ritmo. En estos terrenos Jungels tiene más fuerza que yo, sobre todo porque yo había hecho un gran esfuerzo en la persecución", explicó en meta el corredor de Lure.

Aclamado por los seguidores franceses desde las cunetas, Pinot se siente cada vez con más confianza y espera tener recompensa en las etapas de montaña.

"Estoy tranquilo, pero puedo ver que todavía me falta un poco para la mejor condición. Es una buena señal porque cada vez estoy mejor y hay etapas en la segunda y tercera semana que me vienen aún mejor", concluyó. EFE

