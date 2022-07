Jungels:"Me siento abrumado con esta victoria en el Tour"

Châtel (Francia), 10 jul. El luxemburgués Bob Jungels (Ag2r Citrôen) se sintió "abrumado por la enorme victoria" lograda en la novena etapa del Tour en la meta de Châtel Puertas del Sol, donde estrenó su palmarés en la "Grande Boucle".

"Es difícil decir lo que siento en este momento. Estoy abrumado. Esto es enorme, esto es lo que vine a buscar y lo he conseguido. Sé que esto también significa mucho para el equipo. Después de un par de años luchando por fin levanté los brazos. Este es mi estilo de correr, mi forma de llevarme las victorias", comentó Jungels en meta.

Jungels ganó en solitario después de un ataque en el Col de la Croix, a 60 km de meta.

"Estoy súper feliz de ver cómo la forma mejora día a día, pero para hacer algo como esto... sabía que tenía que intentarlo desde lejos porque en la última subida no era posible alejarme de los favoritos. He superado momentos muy difíciles, pero esto compensa todo", concluyó.

El 8 veces campeón nacional de contrarreloj y 6 en ruta, recordó durante su escapada el triunfo en la Lieja Bastoña Lieja de 2018.

"Nunca me puse en números rojos, no quería explotar, era la forma más efectiva de manejar la situación. Hoy tomé todos los riesgos para ganar atacando desde lejos. En los últimos kilómetros también me recordó mi victoria sobre la Lieja-Bastoña-Lieja, donde era Jelle Vanendert quien me perseguía. Fue interminable", concluyó. EFE

