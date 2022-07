Ivanisevic: "Novak se lo merece"

Londres, 10 jul. Goran Ivanisevic, entrenador de Novak Djokovic, afirmó que el serbio se merece esta victoria después de todo lo que tuvo que pasar a principios de año en Australia, cuando fue deportado.

"Es una victoria muy emocional. Ha sido un año muy difícil para él, después de lo que pasó en Australia. Para mí era el favorito antes del torneo, estaba jugando de forma increíble, pero había que ganar el torneo. Se lo merece", dijo Ivanisevic en rueda de prensa.

"Mucha gente no hubiera vuelto al tenis después de lo que le pasó. Y eso que llevó tiempo que volviera a su nivel. Hay gente que no se recupera de eso (de la deportación). Fue un gran 'shock'. Si lo fue para mí, imagínate para él. Es increíble cómo se recuperó. Cuatro semanas antes de Roland Garros no sabía si iba a jugar, así no se puede programar nada. Con gente como él no dudas (de que volviera), porque es un gran campeón".

Sobre la final, en la que Djokovic ganó en cuatro sets a Kyrgios, Ivanisevic dijo que no se puede preparar un partido contra él por lo impredecible que es el australiano.

"No puedes preparar un partido contra Kyrgios. Es un genio del tenis. No sabes lo que va a hacer en cada punto. Solo podíamos concentrarnos en lo que iba a hacer Novak. Para mí, Kyrgios es el mejor sacador del circuito. Es muy impredecible, no se puede hacer una táctica. En los primeros 15 minutos el mejor restador del mundo no había tocado ni un saque". EFE.

