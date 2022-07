El cierre de un parque, el nuevo choque de Chaves con la prensa en Costa Rica

San José, 10 jul. El cierre del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación y que se utiliza para conciertos y otros eventos, se ha convertido en el nuevo choque del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves con la prensa en Costa Rica.

El cierre del Parque Viva fue anunciado el pasado viernes por el Ministerio de Salud con la justificación de que los eventos masivos allí generaban el colapso de las calles, afectado a las comunidades cercanas.

El diario La Nación, uno de los principales medios de comunicación del país y que forma parte del Grupo Nación, informó que el cierre del parque se ordenó dos días después de recibir "ataques" públicos del presidente Chaves "con datos distorsionados" en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno y transmitida por las redes sociales del Gobierno.

En esa conferencia del pasado miércoles, Chaves puso en duda la capacidad de pago del Grupo Nación para honrar sus compromisos con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que compró bonos emitidos por la compañía, cuyos vencimientos están programados para 2024 y 2025.

Ese día el Grupo Nación publicó una noticia en la que afirmó que sus activos superan por mucho el valor de los bonos emitidos y que el Parque Viva es uno de esos activos y una de las fuentes importantes de ingresos.

El viernes, el Ministerio de Salud anunció en un comunicado de prensa el cierre del Parque Viva basado en el "principio precautorio a fin de proteger la salud y la seguridad de la población" y aseguró que la decisión será "reconsiderada" cuando la empresa presente "un plan remedial a los problemas".

El cierre " responde a quejas y denuncias por la problemática ocasionada por las enormes presas (embotellamientos de vehículos) que generan los eventos masivos que se llevan a cabo en el Parque Viva en La Guácima de Alajuela (centro), que afectan directamente a esta comunidad, así como a los pueblos circunvecinos", detalló el Ministerio.

La Nación informó este domingo que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, "en cuestión de tres días apuró los criterios técnicos" para retirar el permiso de funcionamiento del parque.

Esta decisión ha sido criticada de partidos de oposición y figuras políticas, que consideran que puede tratarse de un ataque a la libertad de prensa y de empresa.

"No se defiende a un medio en particular, sino a nuestro excepcional régimen de libertad de expresión que no ha sido producto del azar, sino del ejercicio permanente de tolerancia por parte de sus gobernantes", expresó en Twitter la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, al referirse al tema.

Este es un nuevo episodio de los choques de Chaves con la prensa, que se remontan a la campaña política luego de que medios como La Nación, CRHoy y Teletica Canal 7 publicaran informaciones sobre las denuncias por acoso sexual que recibió hace una década cuando ejerció como economista del Banco Mundial.

En campaña circuló un vídeo de Chaves en un mitin en el que prometió causar "destrucción de las estructuras corruptas de la Nación y Canal 7".

En campaña el mandatario también calificó como "canallas" y "medios de difamación" a los medios que publicaron noticias sobre el tema del acoso y sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de sus actividades proselitistas.

Ya como presidente Chaves dijo el 18 de mayo que la prensa publicó "mentiras y rumores" acerca de su Gobierno, luego de que varios medios informaron sobre una reunión en la que su jefe de despacho, Jorge Rodríguez, habría girado instrucciones a los encargados de las oficinas de comunicación de instituciones públicas para restringir el trabajo de la prensa.