Aleixandri: "Estamos convencidas de ganar a Alemania"

Madrid, 10 jul. La internacional española de fútbol Laia Aleixandri confió en que su equipo sea capaz de imponerse a Alemania, en el segundo enfrentamiento de la fase de grupos de la Eurocopa.

"Somos un equipo en el que estamos muy convencidas de ganar a Alemania, es el paso adelante que tenemos que dar. Estamos corrigiendo situaciones que se nos han podido dar para cuando nos las encontremos estar cómodas, dominar diferentes situaciones del juego que nos podemos encontrar. Y tener esa pausa, esa tranquilidad de anteponer nuestro juego al suyo", declaró.

"Lo que transmitimos es que estamos confiadas de cara a Alemania. Si dominamos en las facetas en las que nos sentimos cómodas podemos ser una selección muy potente. El partido estará en pequeños detalles", manifestó.

En cuanto a las claves para ganar ese duelo, afirmó: "Siempre hay que anteponer el estilo de juego que tenemos. Alemania es un rival directo, una selección muy potente, y tienes que tener en cuenta esos pequeños matices que te pueden hacer ganar o perder".

"España se tiene que sentir cómoda, tiene que estar en su estilo de juego teniendo en cuenta que delante hay un equipo muy potente. Tenemos que estar pendientes para que no desplieguen su fortaleza física y sus transiciones", agregó.

Las suyas vienen de ganar 4-1 en el debut ante Finlandia, partido en el que ella disputó algunos minutos: "Tuve la suerte de aportar, desde fuera y teniendo minutos. Siempre es un privilegio aportar donde el míster decida. Fueron minutos importantes para sumar, para ayudar al equipo y para sacar ese resultado".

Aleixandri fue ubicada en el centro del campo: "Desde el club, en la liga regular, juego de central y es donde he evolucionado más. Aquí he podido jugar de lateral, de central, ahora de pivote. Siento total confianza de Jorge y de mis compañeras, que me ayudan. Ese refuerzo es positivo para mi. Es una posición que me gusta mucho".

La futbolista, recientemente fichada por el Manchester City, destacó la unión del grupo: "Entre nosotras hay un grupo muy unido, sobre todo después de los acontecimientos que han pasado a lo largo de la trayectoria hacia la Eurocopa. Pero los refuerzos positivos existen, el equipo está unido, motivado. Por eso la ambición de enfrentarnos a Alemania y sacar un buen resultado".

Además habló sobre el calor que hace estos días en Inglaterra, sede del torneo: "Estamos a gusto. Venimos trabajando y preparándonos con muchísimo calor, situaciones que también influyen en el juego y a las que también estamos acostumbradas. Es un factor más que tenemos en mente y que a lo mejor sí está dominado".